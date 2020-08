Eventpersonal För Lansering - Vecka 39 (endast En Dag) - NRG Sweden AB - Säljarjobb i Stockholm

NRG Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm2020-08-252020-08-25Kunden i fråga är globala aktörer på hemelektroniksmarknaden som håller sig i framkant när det kommer till att släppa nya och innovativa produkter samt ett världsledande bolag inom retail branschen som kommer att släppa en ny produkt och kommer att ha ett lanseringsevent under vecka 39 (endast en dag, antagligen fredagen den 25/9 eller lördagen 26/9 - beroende av väder) i centrala Stockholm. Till denna dag söker vi 30 stycken personer som vill vara med.Din Bakgrund:Vi ser gärna att du arbetat inom event/lanseringsdagar eller sälj tidigare.Gå runt omkring centrala Stockholm med denna produkt (flashmob) liknande lansering) under specifika arbetstider (totala arbetspasset är 3 timmar).Du är en självgående, social och glad person som lätt kommer överens med andra människor - Du tycker om att jobba!Vi ser gärna att du är över 20 år gammal (då denna produkt har en specifik målgrupp)Anställningsform: I detta uppdrag kommer du bli anställd av Nordic Retail Group men utföra arbetet åt kunden (rekrytering sker löpande).Tjänsten är endast belagd under en dag (under vecka 39).Rollerna beräknas tillsättas snarast därför sker intervjuer löpande, så ansök snarast.Vid frågor, (ej ansökningar) om tjänsten kan ställas till: bamo@nordicretailgroup.com Nordic Retail Group är idag Nordens ledande expert inom bemanning, rekrytering och genomförande av säljdrivande aktiviteter. Vi grundades 1997 och finns idag lokalt representerade i alla 4 nordiska länder.Nordic Retail Group har år efter år placerat sig på topplistor över Nordens snabbast växande företag. Vi har kunnat göra det eftersom vi hjälper våra kunder att lösa en av deras mest affärskritiska utmaningar: Hur de ska maximera sin försäljning. Vi vet att lösningen handlarom människor, konsten att attrahera rätt människor med rätt motivation och erfarenhet. Vi fokuserar alltid på att finna rätt person, inte bara att fylla en vakans. Genom det är vi med all tydlighet mer fokuserade på personer än funktioner. Vi strävar efter att vara en toppresterande arbetsgivare. Att attrahera, utveckla och uppskatta de bästa talangerna inom vårt område. Vi kallar det, Passion for People!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-02-11NRG Sweden AB5333167