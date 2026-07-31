Eventpersonal
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Eventpersonal & Social Media Creators sökes till Pizza Champion Cup – Göteborg
Vill du vara med bakom kulisserna på ett av Nordens största internationella pizzamästerskap?
Pizza Champion Cup söker engagerade eventmedarbetare och Social Media Creators till vårt internationella mästerskap i Göteborg, Sverige, den 15 september 2026 tid : 08.00–18.00
Uppdraget gäller endast en dag- den 15 September 2026 i Göteborg tid : 08.00–18.00.
Är du social, kreativ och gillar att skapa innehåll på sociala medier? Då kan detta vara en fantastisk möjlighet för dig!
Arbetstid
Datum: 15 september 2026
Arbetstid: 08.00–18.00
Evenemanget är öppet: 10.00–18.00Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på din erfarenhet och vilken roll du får under evenemanget.
Du kan bland annat hjälpa till med att:
Filma och livesända från evenemanget med mobiltelefon.
Skapa innehåll till Instagram, Facebook, TikTok och andra sociala medier.
Ta bilder och korta videoklipp på tävlingarna, deltagarna och juryn.
Hjälpa vårt team med livestreaming och kameror.
Assistera tävlande, domare och eventorganisationen.
Hjälpa till med praktiska uppgifter under evenemanget.
Bidra till en positiv upplevelse för besökare och deltagare.
Vi söker dig som
Är positiv, social och serviceinriktad.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Tycker om sociala medier och att skapa innehåll.
Är duktig på att filma, fotografera eller skapa innehåll med mobilen.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Kan arbeta mellan 08.00 och 18.00 den 15 september 2026 i Göteborg.
Meriterande
Det är ett plus om du:
Är aktiv på sociala medier.
Har erfarenhet av livestreaming, fotografering, filmning eller event.
Har en mobiltelefon med bra kamera.
Vi ser gärna att du bor i Göteborg eller i närområdet, då arbetet utförs på plats under hela evenemangsdagen.
Om Pizza Champion Cup
Pizza Champion Cup är ett internationellt pizzamästerskap och en av Nordens största tävlingsplattformar inom pizza.
Vid våra mästerskap medverkar en internationell jury bestående av bland annat två- och trestjärniga Michelin-kockar, världsmästare inom pizza samt välkända restaurangägare och beslutsfattare. I juryn finns personer som driver allt från enstaka restauranger till internationella restaurangkedjor med upp till cirka 350 restauranger.
Pizza Champion Cup samarbetar med flera av världens mest välkända varumärken inom restaurang- och livsmedelsbranschen.
Under mästerskapet tävlar några av Nordens främsta pizzabagare. Som en del av vårt eventteam får du möjlighet att träffa de tävlande, följa tävlingarna på nära håll och provsmaka några av Nordens bästa tävlingspizzor.
Vi erbjuder
En unik möjlighet att arbeta bakom kulisserna på ett internationellt mästerskap.
Erfarenhet av eventproduktion, sociala medier och livestreaming.
Möjlighet att träffa världsmästare, Michelin-kockar och några av Nordens främsta pizzabagare.
Ett värdefullt nätverk inom restaurang- och eventbranschen.
Referens eller intyg efter genomfört uppdrag.
Pizza och dryck under hela dagen.
För rätt person finns möjlighet till ett mindre arvode efter överenskommelse.
Möjligheter i framtiden
För rätt personer finns även möjlighet att medverka vid våra kommande internationella Pizza Champion Cup-evenemang i andra länder, bland annat i Finland och Norge under 2027.Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en foto på dig till partners@pizzachampioncup.com
Berätta kort om dig själv och varför du vill vara en del av Pizza Champion Cup. Bifoga gärna foto på dig och länkar till dina sociala medier om du har sådana.
Har du erfarenhet av sociala medier, fotografering, filmning, livestreaming eller event är det meriterande – men inget krav.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att du vill bli en del av Pizza Champion Cup. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-Mail
E-post: partners@pizzachampioncup.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Social Media Creators". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dma Invest AB
(org.nr 559174-3769)
Mässans Gata/Korsvägen, 412 94 (visa karta
)
412 94 GÖTEBORG Arbetsplats
Pizza Champion Cup Jobbnummer
10017594