Eventpersonal

2025-10-16


Look Media jobbar med event sedan 2004 i hela Sverige.
Vi söker 1 person för ett eventuppdrag i Malmö måndag 20/10 kl 13:00-19:30. Du är social, trevlig och ödmjuk.
Vi ska under dagen synas på Malmö Central och uppmuntra folk att swisha in till en insamling för en välkänd välgörenhetsorganisation.
Lönen är 170 kr/h plus sem ers 12%. OB kväll 25%,
Vi har återkommande uppdrag i Malmöområdet.
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Oktober".

Arbetsgivare
Look Media AB (org.nr 559000-7927), https://www.lookmedia.se/produkt/event/
Engelbrektsgatan 20 (visa karta)
211 33  MALMÖ

