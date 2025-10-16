Eventpersonal
2025-10-16
Look Media jobbar med event sedan 2004 i hela Sverige.
Vi söker 1 person för ett eventuppdrag i Malmö måndag 20/10 kl 13:00-19:30. Du är social, trevlig och ödmjuk.
Vi ska under dagen synas på Malmö Central och uppmuntra folk att swisha in till en insamling för en välkänd välgörenhetsorganisation.
Lönen är 170 kr/h plus sem ers 12%. OB kväll 25%,
Vi har återkommande uppdrag i Malmöområdet.
