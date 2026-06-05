Eventkoordinator till Cnema
Norrköpings kommun / Evenemangsjobb / Norrköping Visa alla evenemangsjobb i Norrköping
2026-06-05
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Tycker du att det är roligt att möta nya människor och att prata inför stora grupper? Då kan du vara vår nya vikarierande eventkoordinator!
Vilka är vi?
Cnema är Norrköpings kommuns filmverksamhet och erbjuder aktiviteter som stimulerar och berikar film- och mediekulturen i staden.
Med filmfond, tre biosalonger och ett film- och medielabb är Cnema en Sverigeunik verksamhet. På Cnema jobbar idag 13 personer som möter över 45 000 besökare varje år.
Hos oss får du stor frihet och många möjligheter att utveckla dig själv genom att prova på nya sätt att skapa ett utbud och nå ut till en publik!Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som eventkoordinator hos oss arbetar du tätt ihop med din eventkoordinatorskollega. Tillsammans har ni det övergripande ansvaret för planering, genomförande och uppföljning av Cnemas utbud, kommunikation och marknadsföring. Ni planerar och bokar Cnemas breda programutbud av filmer, evenemang och aktiviteter.
En stor och viktig del av uppdraget är att initiera, planera, genomföra och utvärdera kommunikations- och marknadsföringsinsatser i syfte att sälja biljetter. Du ansvarar för och driver kampanjer där samarbete med andra parter kan förekomma.
Du arbetar även att arbeta med att stärka och marknadsföra varumärket Cnema.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom kultur, medie eller kommunikationsområdet, eller annan liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ser positivt på om du har tidigare arbetslivserfarenheter av marknadsföring, kommunikation eller projektledning. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med CRM-verktyg för kundkommunikation, samt sociala medier och dess annonseringsfunktioner.
Vidare har du goda kunskaper inom webb och kommunikation med en bra känsla för layout och visualisering av budskap. Du är välbekant med Photoshop och InDesign.
Som person är du kreativ, kommer med nya idéer och kan snabbt omsätta nya angreppssätt i praktiken – liksom anpassa dig när omständigheterna förändras. Du samarbetar väl med andra och relaterar till dem på ett lyhört, konstruktivt och smidigt sätt, samtidigt som du uppskattar att självständigt prioritera och hantera olika arbetsuppgifter på egen hand.
Du tycker det är roligt att möta nya människor och trivs med att prata inför stora grupper med ett genuint intresse för film och filmfrågor.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: 15 augusti 2026 till och med15 augusti 2027 med eventuell möjlighet till två månaders förlängning
Tillträdesdatum: 15 augusti eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 21 juni
Kontakt: Enhetschef Johan Karlsson, 011-15 26 50, johan.karlsson@cnema.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9949504