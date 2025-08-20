Eventkoordinator / Eventproducent
Next Events Sverige AB / Evenemangsjobb / Malmö Visa alla evenemangsjobb i Malmö
2025-08-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Next Events Sverige AB i Malmö
Är du vår nästa kollega? Vill du jobba med konserter, musikfestivaler, liveframträdanden, klubbar och olika typ av roliga publika evenemang?
Jobbet passar dig som vill jobba extra eller kombinera jobb med studier.
Vi tar även emot en LIA/praktikant.
Vi söker dig som:
Är musik- och kulturintresserad
Har erfarenhet av att planera och genomföra arrangemang
Har erfarenhet av att jobba med sociala medier
Är bra på att engagera
Har erfarenhet av att marknadsföra event
På Next Events kommer du:
Arbeta med planering, genomförande och uppföljning av våra evenemang
Koordinering med ansvariga
Marknadsföring på sociala medier
Arbeta backstage och i entrén
Vi erbjuder dig
Timlön och trygga arbetsvillkor
Stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling
Direkt inblick i arrangemang inom olika typ av evenemang
Fribiljetter till konserter och olika evenemang
Om oss:
Next Events är en av Södra Sveriges främsta konsert- och festivalarrangörer som har i över 20 år arrangerat konserter, klubbar, dagsfester, AWs, festivaler och events i Malmö/Skåne och Köpenhamn.
Kika gärna på vår hemsida nextevents.se och våra sociala medier.
Information om tjänsten
Anställningsformen: Timanställning, Behovsanställning
Arbetstid: Efter behov och oftast på helger
Ersättning: Timlön enligt överenskommelse
Skicka CV med nytagen bild + personligt brev till jobb@nextevents.se
Vi ses på intervju,
Next Events familjen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: jobb@nextevents.se Arbetsgivare Next Events Sverige AB
(org.nr 559057-3977), http://www.nextevents.se
Föreningsgatan 26 (visa karta
)
211 52 MALMÖ Jobbnummer
9468076