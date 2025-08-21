Event- och butiksdemopersonal Stockholm
Brand on Wheels Nordic AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brand on Wheels Nordic AB i Stockholm
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett kreativt och fartfyllt team?
Har du en energi som smittar av sig, älskar att möta nya människor och är redo att skapa minnesvärda upplevelser? På Brand on Wheels söker vi nu engagerad personal för både event och butiksdemo som vill sätta våra kunders varumärken i fokus - genom produktsampling och kreativa aktiveringar.
Vi tror att du är..
Självgående, initiativtagande och har skinn på näsan.
Trivs med att ta plats och älskar att stå i centrum.
Har B-körkort och är bekväm med att köra olika fordon, inklusive lätt lastbil.
En problemlösare som trivs i en miljö med högt tempo och variation.
Har en naturlig känsla för service och älskar sociala möten, oavsett om det är på ett stort event eller inne i en matbutik.
Jobbet innebär..
Representera och skapa synlighet för varumärken vid både event och butikdemonstrationer.
Engagera och interagera med förbipasserande för att skapa en minnesvärd upplevelse, både utomhus, inomhus och i butiksmiljöer.
Hantera eventmaterial och säkerställa att allt flyter smidigt före, under och efter eventet.
Arbeta flexibelt på både vardagar och helger, dag- och kvällstid.
För att lyckas i rollen behöver du..
Vara en ansvarstagande lagspelare med öga för detaljer.
Vara lösningsorienterad och kunna tänka snabbt i stunden.
Vara bekväm med att hantera olika människor och situationer med ett leende.Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Ett flexibelt extrajobb med varierande arbetstider.
Du blir en del av ett ungt och dynamiskt team.
Ingen tidigare arbetslivserfarenhet krävs, men erfarenhet från sälj eller service är ett stort plus.
Vad erbjuder vi:
Ett spännande och varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Möjlighet att arbeta med både välkända och nya varumärken.
Chansen att resa inom Norden och delta i olika typer av event och happenings.
En arbetsplats med stora möjligheter till personlig utveckling och ansvarstagande.
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt energifyllda BoW-team! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brand on Wheels Nordic AB
(org.nr 559331-9436) Arbetsplats
Brand on Wheels Kontakt
Stina Dahl stina@brandonwheels.se Jobbnummer
9469557