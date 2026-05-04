Evenemangschef sökes till Malmö
2026-05-04
Stadionområdet är ett stadsnära idrottsområde med plats för såväl idrott, utbildning och evenemang som attraherar besökare och aktiva långt utanför Malmö. Här pågår en spännande förvandling av området och just nu byggs en multihall och en friidrotts- och fotbollsstadion med invigning 2028 och 2029. Med hållbarhet och funktionalitet i fokus ska området skapa förutsättningar för att stärka Malmös position som en nationellt och internationellt attraktiv evenemangsstad.
Vi söker nu en evenemangschef som vill vara med och utveckla området och ge kraft bakom devisen "att här blir drömmar verklighet". Är du en ledare med erfarenhet från besöks- och evenemangsbranschen? Har du erfarenhet från idrotten och van att driva utvecklingsprocesser? Är du en uppskattad ledare och chef? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som evenemangschef kommer du att leda fritidsförvaltningens evenemangsenhet. Du kommer att vara närmaste chef för enhetens sex medarbetare som alla arbetar med att genomföra evenemang av olika storlek över hela Malmö. I din roll som chef ingår personal-, budget-, verksamhet-, och arbetsmiljöansvar.
Som evenemangschef kommer du att arbeta med utvecklingen av stadionområdet som är inne i en expansiv fas. Nya anläggningar byggs och anpassas för framtidens evenemang https://malmo.se/Stadsutveckling/Stadsutvecklingsomraden/Stadionomradet.html
och ditt uppdrag är att skapa flexibilitet för kommande evenemang som kan genomföras på stadionområdet samt utveckla stadionområdet som varumärke och destination.
Andra arbetsuppgifter som du kommer att arbeta med är bland annat:
Vara med och genomföra evenemang i Malmö
Utveckla evenemangs-och värvningsstrategi tillsammans med flera aktörer i staden
Samverka och skapa kontakter med och mellan privata, ideella och offentliga aktörer
Omvärldsbevaka evenemangs- och besöksnäringen och driva förändringsarbete
Ansvara för affärsplaner till evenemang som värvas, finansieras och genomförsKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha:
En kandidatexamen (180 högskolepoäng) eller annan motsvarande högskoleutbildning
Arbetat inom evenemangsindustrin eller inom besöksnäring i minst fem år
Minst fem års chefserfarenhet där ansvar för personal, budget, arbetsmiljö och verksamhet ingått.
Ha förståelse och erfarenhet av evenemangsproduktion, evenemangsorganisation, evenemangsverksamhet samt anläggningar som används för evenemang
Dokumenterad erfarenhet av att arbetat med utveckling utav organisationer och verksamheter
Goda kunskaper i svenska och engelska, båda skriftligt och muntligt
God vana att använda Office-paketet
Vi ser det som meriterande om du har:
Ledarskaps-, idrotts-, evenemangs-, eller kommunikationsutbildning
Erfarenhet från en ledande roll inom idrottsrörelsen
Internationell erfarenhet av evenemang och/eller projektledning
Erfarenhet av plats-och destinationsmarknadsföring
Vidare söker vi dig som har förmågan att röra dig mellan att arbeta strategiskt och operativt för att säkerställa att gemensamma mål uppnås. Du tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap som får dina medarbetare att trivas, växa och utvecklas i en verksamhet med en hög grad av självständighet. Du har också en förmåga att skapa nya kontakter och underhålla relationer i yrkesmässiga sammanhang. Din kommunikativa förmåga är också god, du kan utan problem anpassa ditt budskap efter målgrupp och få mottagarna utav budskapet engagerade. En hög grad av flexibilitet och ett lösningsorienterat förhållningssätt utifrån verksamhetens behov är också något som du behärskar.
Vi erbjuder dig en nyckelroll i vår organisation där ditt arbete kommer att påverka stora delar av fritidsförvaltningen. Är du redo att axla det här ansvaret? I så fall är du varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Evenemangsenheten arbetar med att stötta och utveckla föreningslivet, och i vissa fall näringslivet, i deras skapande av evenemang. Evenemangsenhetens uppdrag är en del av Malmö stads totala satsning på besöksnäringen där även gatukontorets evenemangsenhet och evenemangsverksamhet inom kulturförvaltningen ingår tillsammans med näringslivskontoret. Enhetens huvuduppdrag ligger inom förenings- och/eller idrottsanknutna evenemang som kan genomföras på såväl privata som kommunala anläggningar
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Vill du jobba med något som gör skillnad? I så fall - välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare SACO
Anna Asp anna.asp@malmo.se
