EU-samordnare till Skatte- och tullavdelningen
Stabsenheten, Skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet
Har du erfarenhet av EU-relaterade frågor och trivs i en roll med många kontaktytor? Stabsenheten söker nu en EU-samordnare som vill arbeta med EU-frågor inom Skatte- och tullavdelningens områden.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
På stabsenheten arbetar idag fyra handläggare med uppgift att samordna avdelningsövergripande frågor. Du kommer att ansvara för EU-samordningen. Arbetet sker med stöd av och i nära samarbete med övriga handläggare på enheten. I rollen kommer du dessutom ha ett nära samarbete med övriga kollegor på sakenheterna på avdelningen, med medarbetare på andra departement samt med EU-representationen i Bryssel. Tjänsten innebär bland annat att du följer och bevakar utvecklingen i EU och internationellt inom skatte- och tullområdet. Som EU-samordnare ansvarar du för att hålla ihop och ta fram underlag inför olika EU-relaterade processer och möten som Ekofin, Coreper och besök i riksdagen. EU-samordningen ansvarar även för att planera och ta fram underlag inför EU-relaterade möten och besök på högre nivå. Som EU-samordnare deltar du i den strategiska utvecklingen av EU-frågorna på avdelningen och utgör ett stöd till avdelningens handläggare i hanteringen av EU-relaterade ärenden och processer.
Skatte- och tullavdelningen ansvarar för lagstiftning inom framför allt skatter, tull och indrivning samt deltar i det internationella samarbetet på skatte- och tullområdet inom bland anna EU. Avdelningen gör även beräkningar av effekterna av ändringar i regelverken på skatte- och tullområdet.
Stabsenheten vid Skatte- och tullavdelningen på Finansdepartementet har till uppgift att bistå avdelningschefen i planering, samordning och utveckling av arbetet på avdelningen. En viktig del i det arbetet består i att hålla ihop avdelningsövergripande frågor och processer på skatte- och tullområdet som till exempel samordning av avdelningens arbete inom ramen för budgetprocessen samt arbetet med EU- och internationella frågor.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2026-03-17Bakgrund
För att vara aktuell för denna roll behöver du uppfylla alla skallkrav och gärna även de meriterande kriterierna.Kvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning, exempelvis inom juridik, ekonomi eller statsvetenskap.
• Relevant erfarenhet av EU-relaterade frågor från Regeringskansliet, annan myndighet eller någon av EU:s institutioner.
• Kunskaper om arbetet med EU-relaterade frågor.
• Goda kunskaper i muntlig och skriftlig framställning, både på svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av handläggande, utredande eller samordnande uppgifter.
• Erfarenhet från Regeringskansliet.
• Kunskaper om EU:s processer och regelverk.
• Kunskaper om svensk förvaltning.
• Kunskaper om riksdagsarbetet kopplat till EU-frågor.
• Kunskap om skattelagstiftning.
• Kunskap om tullagstiftning.
• Kunskap om EU-rättsliga områden som är relevanta för avdelningen, som till exempel EU:s statsstödsregler eller konkurrenskraftsfrågor.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du har mycket god samarbetsförmåga, är noggrann och kan planera samt strukturera ditt arbete väl. Du arbetar också självständigt, uttrycker dig skickligt i både tal och skrift och är stresstålig. Även under perioder med högt arbetstryck kan du ta fram underlag av hög kvalitet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Charlotta Carlberg som är enhetschef, på 072-7317304. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Albin Törnblad för frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 april 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
