EU-samordnare - arbeta med departementets EU-frågor
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-07
Sekretariatet för EU och internationella frågor, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Är du akademiker med god kunskap om EU:s beslutsprocesser och om Regeringskansliet och dess organisation? Som EU-samordnare får du möjligheten att arbeta i händelsernas centrum med omväxlande och meningsfulla arbetsuppgifter.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Ansvarsområdet omfattar landsbygdsministerns frågor (dvs. jordbruk, skog, fiske och regional utveckling). Utöver kvalitetssäkring och planering av EU-arbetet ingår i arbetsuppgifterna att bidra till att säkerställa samstämmighet i politiken och att stödja departementet och ledningen i att få genomslag för svenska positioner. Uppgifterna innebär även att bidra till att planera och genomföra den politiska ledningens EU-relaterade och vid behov andra internationella aktiviteter såsom resor, möten och besök inklusive ministermöten i EU. I tjänsten ingår också att följa arbetet inom Särskilda jordbrukskommittén.
Tjänsten innebär omfattande samarbete inom departementet, med övriga delar av Regeringskansliet, representationen i Bryssel samt med riksdagens utskottskanslier. Utrikes resor ingår i arbetet.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen, exempelvis inom statsvetenskap, ekonomi eller juridik. Du har erfarenhet från EU- i Regeringskansliet. Du ska ha god kunskap om EU:s beslutsprocesser och om EU:s organisation och arbetssätt samt kunskap om Regeringskansliets organisation.
Vidare ska du ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt. Kunskap i ytterligare EU-språk är meriterande.
Det är meriterande med erfarenhet från olika delar av Regeringskansliet, inklusive från utlandsmyndighet. Meriterande är även om du har kunskap om tjänstens ansvarsområden, såsom ministerrådet för jordbruk- och fiske samt särskilda jordbrukskommitténs arbete. Förståelse och kunskap om de krav som ställs i en politiskt styrd organisation är också meriterande samt erfarenhet av arbete med EU:s institutioner.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att lyckas i rollen behöver du dessutom ha ett mycket gott omdöme och ha förmåga att leverera gott resultat vid ett högt arbetstempo. Övrig information
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Fredrik Alfer, sekretariatschef, eller Jenny Malmberg som är biträdande chef. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Lisa Karlström. Fackliga kontaktpersoner är Jennie Sölving för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST.
Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 28augusti 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
