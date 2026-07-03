EU-rådgivare till Kliniska Studier Sverige - Forum Söder
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-07-03
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Vill du göra nytta för samhället och vara med att bidra till att mer klinisk forskning genomförs i Sverige? Stimuleras du av samarbete med kollegor och att vara i en miljö där utveckling sker kontinuerligt? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Kliniska Studier Sverige - Forum Söder är en unik regional stödfunktion med uppdrag att stödja och främja klinisk forskning i Södra sjukvårdsregionen. Vi erbjuder stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och life science-företag, som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården. Därmed verkar vi för att Sverige ska var ett attraktivt land för genomförande av kliniska studier, vilka bidrar till utvecklingen av nya och innovativa produkter och behandlingsmetoder, till nytta för patienter och samhälle. Forum Söder har också uppdraget att verka som regional nod för södra sjukvårdsregionen inom ramen för den nationella samverkan Kliniska Studier Sverige, som stöds av Vetenskapsrådet. Vår verksamhet omfattar ett fyrtiotal medarbetare och finns på Skånes universitetssjukhus i Lund.
Läs gärna på Forum Söders webbplats för mer information om vårt Grants office: https://kliniskastudier.se/forum-soder/forskningsstod-och-radgivning/grants-office
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som EU-rådgivare är du Grants Office expertresurs för EU:s ramprogram (Horisont Europa, EU4Health, IMI/IHI) och relaterade europeiska program som är relevanta för finansiering av Region Skånes kliniska forskning. Du stöttar kliniska forskargrupper från den allra tidigaste idéfasen, i konsortiebyggandet, med utlysningsmatchning fram till inlämnad ansökan och, vid beviljande, uppstarten av projektet. Du arbetar proaktivt genom att bevaka kommande utlysningar, bygger nätverk med potentiella konsortiepartners och identifierar forskargrupper inom Region Skåne som har potential att ta koordinator-rollen i EU-projekt. Ungefär 20 procent av din arbetstid är avsedd för utåtriktat nätverks- och konsortieutvecklingsarbete.
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
• bevaka och tolka kommande utlysningar inom relevanta utlysningar, exempelvis Horisont Europa Kluster 1 (Hälsa), Missions, EU4Health och IMI/IHI och kommande ramprogram (FP10)
• ge individuellt rådgivningsstöd till forskargrupper i val av utlysning, konsortiepartners och ansökningsstrategi
• aktivt stödja partnersök genom att identifiera relevanta europeiska partners och positionera Region Skåne i pågående konsortieprocesser samt delta i match-making evenemang
• granska och ge återkoppling på ansökningstexters vetenskapliga stringens, logik och anpassning till finansiärens bedömningskriterier
• samarbeta med kollegor under ansökningsprocessen för koordinering av ansökan och budgetplanering
• delta i och representera Region Skåne vid europeiska nätverksmöten, informationsdagar och partnerträffar
• stödja post-grant-uppstarten för beviljade EU-projekt, specifikt med administration av konsortie- och projektavtal, kick-off-förberedelser
• utbilda forskargrupper och internt team om EU-programmens struktur, logik och krav
• bygga och underhålla kontakter med Region Skånes utvecklingsenhet, EU-kontor samt Lärosäten Syds Brysselkontor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• universitets-/högskoleutbildning inom livsvetenskaper såsom medicin, hälsovetenskap, farmaceutisk vetenskap eller naturvetenskap alternativt annan motsvarande utbildning som vi ser som relevant för tjänsten
• erfarenhet av arbete med EU-finansierade projekt, företrädesvis Horisont Europa/ Horisont 2020
• mycket god förståelse för EU:s projektlogik och budgetmodeller
• erfarenhet av arbete i EU Funding & Tenders Portal
• mycket god förmåga att skriva och ge feedback på vetenskapliga och tekniska texter på engelska av hög kvalitet
• erfarenhet av att arbeta med flera parallella projekt, slutföra och leverera dina uppgifter i enlighet med angivna deadlines.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet som projektkoordinator eller ledare för ett arbetspaket i ett Horizon-projekt
• etablerade och aktiva relationer med National Contact Points för EU:s forskningsprogram
• doktorsexamen eller erfarenhet som klinisk eller medicinsk forskare
• kunskaper om klinisk forskningsmiljö, tillståndskrav och GCP-regelverket
• etablerade kontakter i europeiska kliniska forskningsnätverk (ECRIN, EATRIS, ERN mm)
• erfarenhet av partnersök via CORDIS, Horisont Results Platform eller liknande verktyg
• erfarenhet av finansieringsinstrument från utländska finansiärer, såsom amerikanska myndigheter (exempelvis NIH och DoD).
Forskarens behov står i centrum för ditt arbete, och genom ett genuint servicefokus samt god kommunikativ förmåga skapar du förtroende genom hela ansökningsprocessen. Komplexa utlysningstexter ser du inte som hinder utan som möjligheter, och du har lätt för att omsätta dem till konkreta råd och strategier som engagerar och inspirerar kliniska forskare.
Att bygga och utveckla relationer faller sig naturligt för dig. Med ett proaktivt arbetssätt trivs du i en europeisk kontext med många externa kontaktytor och samarbeten. Du uppskattar lagarbete, samtidigt som du självständigt driver ditt arbete framåt utifrån överenskomna mål och strategier.
Rollen ställer krav på struktur, god prioriteringsförmåga och förmågan att behålla lugnet även när tidsramarna är korta. Du har förståelse för att forskarens möjlighet att engagera sig i en EU-ansökan ofta är begränsad och anpassar ditt stöd därefter. En stark drivkraft är att bidra till att klinisk forskning "Made in Skåne" får ökad synlighet och framgång i europeiska sammanhang. Du vill vara med och stärka Region Skånes position, inte bara som partner i internationella projekt utan också som koordinator och ledande aktör. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi planerar att genomföra intervjuer v. 38-39.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335298". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 00 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Björn Moberg, Rekryterare (ledig 8/7 - 27/7) bjorn.moberg@skane.se 046-275 26 34 Jobbnummer
9992218