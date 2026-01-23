Ett par timmar här och där!
I Nora finns en sjuårig grabb gillar rock n' roll, bad och lek. Han behöver hjälp i vardagen och vi hoppas på att finna en assistent som har liknande intressen som honom. Pappa Dan beskriver sin son som en positiv och nyfiken ung grabb som hänger på det mesta. Han har en bekymmersfri inställning till livet, framför allt om ni vrider upp stereon och spelar hårdrock eller hoppar i vattnet för ett dopp. Då är livet riktigt bra!
Arbetsplats: Nora
Att vara assistent:
Att vara personlig assistent är ansvarsfullt, tro inget annat. Man kan säga att du är en annan människas "armar och ben", du hjälper till med de saker som personen inte längre klarar av själv. Det kan innebära att du hjälper till med allt från att ta en promenad till att klä på sig. Ibland lagar du mat eller hjälper kunden med dusch och toalettbesök, allt beror på kundens förutsättningar.
Yrkesrollen passar dig som är ansvarstagande och har en genuin vilja att hjälpa andra. Du beskrivs förmodligen som en person med ett stort hjärta och som tycker om att fixa så att andra mår bra. På God Assistans värnar vi om våra assistenter och vi vet att mår våra assistenter bra så gör de ett bra arbete. Det är därför som vi har ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000kr/år, kollektivavtal och en branschmässigt god lön.
Om kunden:
Vår kund är en pojke på 7-år som bor i Nora. Han är en positiv, härlig person med vilja och kärlek till aktiviteter och bus. Pojken har en medfödd hjärnmissbildning som förorsakat cerebral pares. Han behöver hjälp med hela sin dagliga livsföring. Han behöver aktiv hjälp för att kunna få den stimulans som han behöver. Vidare behöver han hjälp med all personlig omvårdnad och hans måltider ges genom en sond (PEG). Han har epilepsi.
Som assistent kommer du hjälpa till med personlig hygien, på- och avklädning och andra personliga behov. Du kommer också vara med på träning, promenader och andra aktiviteter som kunden åker i väg på. Du kommer även hjälpa till med hushållssysslor som matlagning, städning och tvätt.
Förutsättningar och tjänsteinformation:
För att lyckas i denna assistans tror vi du är engagerad, positiv och initiativtagande. Du har förmodligen en god fysik och gillar fart och fläkt och tycker om aktiviteter som ex. gå till lekparken, bada eller ta långa promenader. Du har förmågan av att ta egna initiativ och arbeta självständig men du ska även kunna känna av din omgivning då du kommer att arbeta i en familj. Vi tror att du som assistent har erfarenhet av att arbeta med funktionsvarierade barn sedan innan och du har förmodligen en annan sysselsättning på sidan av som studier eller liknande.
Arbetstider:
Vi söker personal till varje torsdag och varannan lördag.
Arbetstider:
Helg: 08:00-18:00. Vardagkvällar: ca 16:00-20:00
Det är meriterande med bil och körkort samt om du arbetat med barn med särskilda behov sen innan.
Övrigt: Vi har kollektivavtal och individuell lönesättning samt friskvård på upp till 4000 kronor/år.
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer detta på polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
