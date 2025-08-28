Ett nytt äventyr väntar: Bli en personlig assistent
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kumla
2025-08-28
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker dig som vill jobba tillsammans med en glad och sprudlande ung kvinna på 29 år som har bestämt sig för att ta steget och flytta hemifrån, till sin första egna lägenhet. Du som personlig assistent kommer att vara en viktig del i en ny, spännande vardag. Arbetsdagarna är fyllda med skratt, goda vänner, familj och kundens intressen som bland annat är att sporta och sjunga i kör. Som personlig assistent är du en stöttepelare och en naturlig del i vardagen. Du följer med på aktiviteter samt skola och till praktikplatsen. Arbetet är inte bara ett jobb, det är ett samarbete där du och kunden tillsammans skapar en vardag - en vardag fylld av möjligheter.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill jobba tillsammans med en kvinna på 29 år bosatt i Kumla
har goda kunskaper i svenska
har manuellt B-körkort
har ett positivt synsätt på livet
är empatisk, lugn och har en stor portion humor.
är flexibel och lyhörd
är ansvarsfull och pålitlig - utan att bli tråkig
har tålamod!
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av personlig assistans. Det viktigaste är din personlighet!
delar kundens intressen
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Vi söker just nu tre personliga assistenter. Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänstgöringsgraden är mellan ca. 42-85 %. Tjänsterna innebär arbete under dagtid, kvällstid och nattetid, under vardagar och varannan helg. Under natten tillkommer ca. 6-7,5 h jourtid.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
2025-10-01 eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Cecilia Bachircecilia.bachir@humana.se Ersättning
