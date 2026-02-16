Eterni söker montörer till Växjöområdet
2026-02-16
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
Gillar du att jobba praktiskt? Vi söker nu en montör till en av våra kunder i Växjö-området. Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Rollen som montör innebär allt från lite enklare monteringsmoment till komplex montering av mindre och större detaljer. Du jobbar både enskilt och i team där skruvdragaren är ditt främsta arbetsverktyg. Monteringen sker efter enklare instruktioner och kan variera i svårighetsgrad. Arbetet kräver att du håller ett högt tempo och arbetar med stor noggrannhet.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med fullgjord gymnasial utbildning, gärna med någon form av praktiskt inriktning. Utöver din utbildning har du ett genuint intresse för praktiska arbetsuppgifter och är van att skruva och montera.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper men vädersätter även dina kunskaper inom mekanik, VVS eller el.
Som person är du plikttrogen och har viljan till att lära dig nya arbetsuppgifter. Du är positiv och har lätt för att anpassa sig till nya människor och arbetsmiljöer. Med en god samarbetsförmåga och hög arbetsmoral kanske just du kan vara vår nästkommande medarbetare!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB för att arbeta som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommena att kontakta ansvarig rekryterare Elsa Schöldberg på elsa.scholdberg@eterni.se
eller 072- 644 79 55.
Plats: Växjöområdet
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Elsa Schöldberg elsa.scholdberg@eterni.se Jobbnummer
9744664