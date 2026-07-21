Eterni söker industriarbetare
Eterni Sweden AB/Växjö / Montörsjobb / Växjö Visa alla montörsjobb i Växjö
2026-07-21
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB/Växjö i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Trivs du inom industrin? Våra kunder söker nu förstärkning inom flera produktionsroller. Vi tar gärna en intervju för att hitta rätt matchning för dig!
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du har erfarenhet av industrin, antingen genom tidigare arbete eller utbildning
Du är praktiskt lagd, har en positiv inställning och är en god lagspelare
Förmåga att arbeta i högt tempo och hålla igång flera olika uppgifter samtidigt
Körkort och tillgång till bil
Truckkort är meriterande
Du behärskar svenska språket i tal och skrift
Du tycker också om att arbeta både självständigt och i grupp. Vi söker dig som är flexibel, har ett gott ordningssinne, god arbetsmoral och inte är rädd för nya utmaningar.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid/deltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos Företag AB/vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Åsa Svärd på asa.svard@eterni.se
eller 070 935 40 41. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Växjö Kontakt
Åsa Svärd asa.svard@eterni.se Jobbnummer
10007938