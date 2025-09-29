Eterni söker en utvecklare med expertis inom microsoftstacken
Eterni Sweden AB / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2025-09-29
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Till vår kund söker vi en senior utvecklare med expertis inom Microsoftstacken.
Vi söker en passionerad och erfaren programvaruutvecklare med stark kompetens inom Microsoftstacken för att ansluta till vår kunds dynamiska utvecklingsteam. Om du är en självständig problemlösare med en stark teknisk bakgrund och en önskan att skapa innovativa lösningar, är detta en fantastisk möjlighet att bidra till vår kunds framgångsrika produktutveckling.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Utveckla, testa och underhålla applikationer och mjukvarukomponenter.
Samarbeta med teamet för att identifiera och lösa tekniska utmaningar och förbättringsområden.
Integrera system och säkerställa hög prestanda och tillförlitlighet.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du som antar denna utmaning har en högskoleutbildning inom programmering eller likvärdig erfarenhet. Utöver din utbildning ser vi gärna att du har minst två års arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av programvaruutveckling med djupgående kunskap inom:
OS: Windows
IDE (development environment): Visual Studio
Language: C#, C/C++
Database: MS SQL, Access
God förståelse för mjukvaruarkitektur och designmönster.
God problemlösningsförmåga och förmåga att felsöka komplexa tekniska problem.
Kommunikationsfärdigheter och förmåga att samarbeta i ett tvärfunktionellt team.
För tjänsten är ett krav att du pratar och skriver flytande svenska och engelska.
OM TJÄNSTEN
Möjlighet att arbeta i en innovativ och växande organisation med en stark teknikfokus.
En kreativ och samarbetsinriktad arbetsmiljö
Attraktiv lönenivå och förmåner.
Tjänsten är direktrekrytering till vår kund. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Eterni Växjö Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9530506