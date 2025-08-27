Eterni söker CNC-operatör till möbeltillverkare
2025-08-27
ETERNI SÖKER CNC-OPERATÖR TILL MÖBELTILLVERKARE
<br><br><strong>ETERNI SÖKER CNC-OPERATÖR TILL MÖBELTILLVERKARE</strong><br><p><em>Är du en noggrann och kvalitetsmedveten person med erfarenhet av CNC och intresse för trä- och möbelproduktion? Vill du vara en del av ett expansivt företag som kombinerar traditionellt hantverk med modern teknik? Då har vi tjänsten för dig!</em></p><br /><br /><p><strong>ARBETSUPPGIFTER</strong></p><br /><br /><p>Som CNC-operatör hos vår kund blir du en viktig del av produktionen i en modern anläggning på 5 000 m2 med inomhus virkestork, komplett maskinhall, ytbehandling, montering och lager. Produktionen är specialiserad på exklusiva bord och bordsskivor i massivt, fanerat och laminerat utförande för både hem och offentlig miljö.</p><br /><br /><p>I rollen ansvarar du för:</p><br /><ul> <li>Ställ, programmering och körning av CNC-maskiner</li> <li>Löpande underhåll och kvalitetskontroll</li> <li>Planering och strukturering av ditt eget arbete</li> <li>Att vid behov stötta övrig produktion med montering, ytbehandling eller lagerarbete</li></ul><br><p>Du arbetar med avancerade CAD-system och CNC-maskiner (Morbidelli och Homag) i programmeringsmiljöerna Xilog och WoodWop.</p><br /><br /><p><strong>PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER</strong></p><br /><br /><p><strong>Krav:</strong></p><br /><ul> <li>Minst ett par års erfarenhet som CNC-operatör</li> <li>Vana av planering och programmering av CNC-maskiner</li> <li>God förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar</li> <li>Flytande svenska i tal och skrift</li></ul><br><p><strong>Meriterande:</strong></p><br /><ul> <li>CAD/CAM-erfarenhet</li> <li>Erfarenhet av Morbidelli och Homag med Xilog och WoodWop</li></ul><br><p><strong>Personliga egenskaper:</strong></p><br /><ul> <li>Noggrann och kvalitetsmedveten</li> <li>Ansvarstagande och pålitlig</li> <li>Samarbetsvillig och flexibel</li></ul><br><p><strong>OM TJÄNSTEN</strong></p><br /><p>Tjänsten som CNC-operatör är en heltidsanställning hos vår kund i Lammhult. Företaget står för expansion, entreprenörskap och framåtanda - och erbjuder en arbetsplats där traditionellt hantverk möter avancerad teknologi.</p><br /><br /><p><strong>ÖVRIG INFORMATION</strong></p><br /><p>Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Elsa Schöldberg elsa.scholdberg@eterni.se
