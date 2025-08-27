Eterni söker CNC-operatör till möbeltillverkare

Eterni Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Alvesta

2025-08-27



Är du en noggrann och kvalitetsmedveten person med erfarenhet av CNC och intresse för trä- och möbelproduktion? Vill du vara en del av ett expansivt företag som kombinerar traditionellt hantverk med modern teknik? Då har vi tjänsten för dig!

ARBETSUPPGIFTER

Som CNC-operatör hos vår kund blir du en viktig del av produktionen i en modern anläggning på 5 000 m2 med inomhus virkestork, komplett maskinhall, ytbehandling, montering och lager. Produktionen är specialiserad på exklusiva bord och bordsskivor i massivt, fanerat och laminerat utförande för både hem och offentlig miljö.

I rollen ansvarar du för:

Ställ, programmering och körning av CNC-maskiner

Löpande underhåll och kvalitetskontroll

Planering och strukturering av ditt eget arbete

Att vid behov stötta övrig produktion med montering, ytbehandling eller lagerarbete

Du arbetar med avancerade CAD-system och CNC-maskiner (Morbidelli och Homag) i programmeringsmiljöerna Xilog och WoodWop.

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER

Krav:

Minst ett par års erfarenhet som CNC-operatör

Vana av planering och programmering av CNC-maskiner

God förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar

Flytande svenska i tal och skrift

Meriterande:

CAD/CAM-erfarenhet

Erfarenhet av Morbidelli och Homag med Xilog och WoodWop

Personliga egenskaper:

Noggrann och kvalitetsmedveten

Ansvarstagande och pålitlig

Samarbetsvillig och flexibel

OM TJÄNSTEN

Tjänsten som CNC-operatör är en heltidsanställning hos vår kund i Lammhult. Företaget står för expansion, entreprenörskap och framåtanda - och erbjuder en arbetsplats där traditionellt hantverk möter avancerad teknologi.

ÖVRIG INFORMATION

Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!