<br><br><strong>ETERNI SÖKER CNC-OPERATÖR TILL MÖBELTILLVERKARE</strong><br><p><em>Är du en noggrann och kvalitetsmedveten person med erfarenhet av CNC och intresse för trä- och möbelproduktion? Vill du vara en del av ett expansivt företag som kombinerar traditionellt hantverk med modern teknik? Då har vi tjänsten för dig!</em></p><br /><br /><p><strong>ARBETSUPPGIFTER</strong></p><br /><br /><p>Som CNC-operatör hos vår kund blir du en viktig del av produktionen i en modern anläggning på 5 000 m2 med inomhus virkestork, komplett maskinhall, ytbehandling, montering och lager. Produktionen är specialiserad på exklusiva bord och bordsskivor i massivt, fanerat och laminerat utförande för både hem och offentlig miljö.</p><br /><br /><p>I rollen ansvarar du för:</p><br /><ul> <li>Ställ, programmering och körning av CNC-maskiner</li> <li>Löpande underhåll och kvalitetskontroll</li> <li>Planering och strukturering av ditt eget arbete</li> <li>Att vid behov stötta övrig produktion med montering, ytbehandling eller lagerarbete</li></ul><br><p>Du arbetar med avancerade CAD-system och CNC-maskiner (Morbidelli och Homag) i programmeringsmiljöerna Xilog och WoodWop.</p><br /><br /><p><strong>PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER</strong></p><br /><br /><p><strong>Krav:</strong></p><br /><ul> <li>Minst ett par års erfarenhet som CNC-operatör</li> <li>Vana av planering och programmering av CNC-maskiner</li> <li>God förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar</li> <li>Flytande svenska i tal och skrift</li></ul><br><p><strong>Meriterande:</strong></p><br /><ul> <li>CAD/CAM-erfarenhet</li> <li>Erfarenhet av Morbidelli och Homag med Xilog och WoodWop</li></ul><br><p><strong>Personliga egenskaper:</strong></p><br /><ul> <li>Noggrann och kvalitetsmedveten</li> <li>Ansvarstagande och pålitlig</li> <li>Samarbetsvillig och flexibel</li></ul><br><p><strong>OM TJÄNSTEN</strong></p><br /><p>Tjänsten som CNC-operatör är en heltidsanställning hos vår kund i Lammhult. Företaget står för expansion, entreprenörskap och framåtanda - och erbjuder en arbetsplats där traditionellt hantverk möter avancerad teknologi.</p><br /><br /><p><strong>ÖVRIG INFORMATION</strong></p><br /><p>Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.</p><br /><br /><p><strong>VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!</strong></p><br />

Eterni Sweden AB

