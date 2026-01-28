Eterni söker Bemanningskoordinator till Ystad
Eterni Sweden AB/Växjö / Administratörsjobb / Ystad
2026-01-28
Är du en nyfiken och framåt person som söker ett kvalificerad jobb vid sidan av dina studier?
ETERNI ÖPPNAR KONTOR I YSTAD - KOM OCH JOBBA HOS OSS
För dig som studerar personal & arbetsliv eller marknadsföring/sälj, se hit!
Är du studerande och vill ha ett meriterande extrajobb där du får arbeta nära både kunder och kandidater? Vill du bygga praktisk erfarenhet inom bemanning, rekrytering och personalansvar, med möjlighet att växa långsiktigt? Då kan detta vara helt rätt för dig!Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Vi söker nu en driven och nyfiken student som vill arbeta extra ett par dagar i veckan hos oss. Du blir en viktig del i våra bemanningsprocesser och får arbeta brett med hela kedjan, från annonsering till uppföljning ute hos kund.
Arbetet sker främst från vårt kontor i Ystad eller Malmö, och du behöver vara pendlingsbar till Helsingborg vid behov. Uppstart sker omgående eller enligt överenskommelse, med ett flexibelt schema som går att kombinera med studier.Dina arbetsuppgifter
Arbeta med bemannings- och rekryteringsprocesser från start till mål
Annonsering, search och urval av kandidater
Intervjuer och referenstagning
Presentation av kandidater till kund
Mycket kundkontakt och besök ute hos våra kunder
Ansvara för anställningar och onboarding
Följa upp konsulter och besöka dem ute på uppdrag
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är driven, ansvarstagande och nyfiken, och som vill kombinera dina studier med ett utvecklande extrajobb inom bemanning och rekrytering. Du trivs i en roll med många kontaktytor, gillar att ta eget ansvar och ser detta som en möjlighet att bygga långsiktig kompetens.
Vi tror att du:
Studerar personal & arbetsliv, HR, marknadsföring eller sälj
Är självgående men trivs också med att arbeta i team
Har lätt för att skapa relationer och tycker om kundkontakt
Är strukturerad och gillar att ha flera uppgifter igång samtidigt
Är flexibel och kan arbeta ett par dagar i veckan
Är nyfiken, engagerad och vill utvecklas över tid
Meriterande:
Erfarenhet från produktion eller lagerverksamhet
Intresse av att på sikt växa in i en roll som konsultchef med personalansvar
Varför Eterni?
Här får du chansen att vara med från start när vi öppnar nytt kontor och sätta din egen prägel på resan.
Du blir en del av ett starkt och väletablerat bolag med grym kompetens, fina kunder och goda utvecklingsmöjligheter.
OM TJÄNSTEN
Vi erbjuder ett extrajobb vid sidan av dina studier som kan innebära allt från någon dag till ett par dagar i veckan. Vi är flexibla för vad som passar dig och ditt schema.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rebecca Moberg på 0709-354090.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
271 00 YSTAD Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Växjö Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9709161