Etableringskoordinator till Cramo
Cramo AB / Administratörsjobb / Nacka Visa alla administratörsjobb i Nacka
2025-09-10
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cramo AB i Nacka
, Karlskoga
, Karlstad
, Örebro
, Mariestad
eller i hela Sverige
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Som Etableringskoordinator är du en del av etableringsservicen i projektet. Du ansvarar för att etableringen i ditt delområde fungerar smidigt och säkert. Du hanterar inskrivningar, positioneringstaggar, bodplatser och praktisk service kopplad till arbetsplatsen. Du arbetar nära platschef och projektteamet, samt stödjer sidoentreprenörer genom att bygga goda relationer och ge hög service. Arbetsuppgifterna inkluderar även mottagande av besökare, tillhandahållande av skyddsutrustning, hantering av post och paket, samt drift och underhåll av lokaler och utrustning.
Placeringort Cramos etablering i Järla.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sitt fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: Basindustrin - Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna.
Vi söker dig som har erfarenhet av service och har en positiv inställning. Du är strukturerad och har förmåga att samarbeta effektivt med olika intressenter. Du ska kunna arbeta enligt våra och kundens riktlinjer för att säkerställa en hög kvalitet i arbetet.
• Erfarenhet från byggbranschen och god förståelse om byggprocessen.
• God kunskap i Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Ansökan
Urvalet sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan utsatt datum. Vi tillämpar alkohol- och drogtest för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla.
För att alla ska få samma chans till en rättvis process använder vi oss av en personlighetstest i rekryteringsprocessen. Vi arbetar med att öka vår mångfald och välkomna alla typer av sökanden.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Projektchef Anders Nielsen-Holm på anders.nielsenholm@cramo.com Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14941". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cramo AB
(org.nr 556104-3539), https://careers.cramo.com/ Jobbnummer
9503091