Etablera och utveckla Eboss nya ytbehandlingsverksamhet!
Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp / Maskinoperatörsjobb / Gnosjö Visa alla maskinoperatörsjobb i Gnosjö
2025-10-31
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp i Gnosjö
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige
I samarbete med Puls Bemanning rekryterar Eboss i Nissafors en nyckelperson till sin kommande ytbehandlingsverksamhet. Företaget står inför en spännande utvecklingsfas och ska nu etablera en helt ny funktion inom ytbehandling. Vi söker därför en driven och tekniskt kunnig person som vill ta ansvar för att forma, leda och utveckla detta område - från uppstart till en stabil och effektiv drift.
Vad innebär rollen?
I rollen som ansvarig för ytbehandling får du en central position i företagets framtida produktion. Du kommer att:
Ansvara för drift och kvalitet i hela ytbehandlingsprocessen.
Utveckla och optimera befintliga processer för att uppnå hög effektivitet, kvalitet och miljöprestanda.
Planera och säkerställa korrekt upphängning av detaljer för bästa ytbehandlingsresultat.
Leda arbetet med nyetablering av ytbehandlingsfunktionen - inklusive uppstart, rutiner och kompetensuppbyggnad.
Det här är en unik möjlighet att vara med från början och bygga upp en ny ytbehandlingsavdelning tillsammans med ett växande bolag. Publiceringsdatum2025-10-31Profil
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en person som tar initiativ och trivs med att driva ditt arbete framåt på egen hand. Du har en naturlig känsla för ordning, struktur och kvalitet och du motiveras av att skapa stabila processer som ger resultat. Som person är du noggrann och lösningsorienterad, samtidigt som du har förmågan att se helheten och planera långsiktigt. Du trivs i en miljö där du får kombinera teknik, ledarskap och utveckling och du har lätt för att samarbeta och bygga förtroende med kollegor.Kvalifikationer
Erfarenhet av ytbehandling och processarbete inom industriell produktion.
Förmåga att driva projekt och etablera nya verksamheter.
God förståelse för kvalitet, miljökrav och säkerhetsrutiner.
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Hos oss på Eboss blir du en del av ett väletablerat företag i Nissafors som erbjuder innovativa och högkvalitativa lösningar inom industrin. Vi är ett team med stark gemenskap, korta beslutsvägar och en kultur där alla får möjlighet att påverka. Tillsammans utvecklar vi verksamheten framåt - med engagemang, stolthet och fokus på kvalitet i varje detalj.
Tjänsten tillträds: Omgående eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Eboss med Puls Bemanning & Rekrytering - urval samt intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ansvarig rekryterare Alexander Josefsson på alexander.josefsson@pulsbemanning.se
eller 0705-48 35 11.
Välkommen med din ansökan!
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på Puls Bemanning & Rekrytering och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp
(org.nr 556803-3343), https://www.eboss.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eboss AB Kontakt
Alexander Josefsson alexander.josefsson@pulsbemanning.se Jobbnummer
9583043