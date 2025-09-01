Eskilstuna vårdcentral söker Sjuksköterska
2025-09-01
På Eskilstuna vårdcentral är vårt uppdrag tydligt: att hjälpa patienter, rädda liv och driva vårdens utveckling framåt. Vi är ett väl sammansvetsat team av kompetenta medarbetare som tillsammans skapar en arbetsmiljö där saker flyter på och där fokus alltid ligger på att göra skillnad för varje patient.
Vi söker nu en engagerad och trygg sjuksköterska som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Om rollen
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter såsom mottagningsarbete, telefonrådgivning och vaccinationer. En viktig del av uppdraget är att tillsammans med kollegor ansvara för våra äldre patienter - där kontinuitet, helhetssyn och omtanke är centrala delar.
Vi tror att du uppskattar variationen i att möta patienter i alla åldrar och finner glädje i både praktiska och administrativa uppgifter.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska och trygg i din profession
Har ett genuint intresse för människor och alltid sätter patientens bästa först
Är noggrann, flexibel och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer
Har en god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete
Tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral är meriterande
Hos oss får du
Hos oss blir du en del av ett kompetent och sammansvetsat team i ljusa, ändamålsenliga lokaler. Vi är ett team på omkring 30 medarbetare som tillsammans ansvarar för cirka 12 000 listade patienter. Vi värdesätter både hög kvalitet och omtanke, och söker dig som vill vara med och bidra till ett positivt arbetsklimat.
Här kombinerar vi engagemang och kvalitet med ett långsiktigt ansvarstagande för vårdens utveckling och ekonomi. Det gör att vi kan fortsätta vara en trygg plats för både patienter och personal.
Om du vill vara en del av ett team som vill något mer - där varje insats räknas och där du får möjlighet att växa i en organisation som värdesätter både resultat och omtanke - då är Eskilstuna vårdcentral rätt plats för dig.
Anställningsvillkor
Heltid
Tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader
Start enligt överenskommelse
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Magdalena Sjöholm, på magdalena.sjoholm@achima.se
alternativt 0733 - 248 006. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Detta är ett heltidsjobb.
Achima Care AB (org.nr 556601-9823), http://www.achima.se/
Achima Care Kontakt
Magdalena Sjöholm magdalena.sjoholm@achima.se
9484455