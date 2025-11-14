Eskilstuna vårdcentral söker dig som är underläkare!
2025-11-14
Vill du ta nästa steg som underläkare? Eskilstuna vårdcentral söker dig!
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en trygg och stimulerande miljö där kvalitet och patientsäkerhet alltid står i centrum. Vi är ett engagerat team på cirka 30 medarbetare som tillsammans ansvarar för omkring 12 000 listade patienter. Här värdesätter vi samarbete, omtanke och ett gott bemötande - både mot patienter och kollegor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som underläkare kommer du främst att arbeta på vår lättakut tillsammans med erfarna sjuksköterskor. Du möter både barn och vuxna i korta patientbesök, med fokus på akuta infektioner. Vi erbjuder dig god handledning: en timme per vecka med en dedikerad distriktsläkare och möjlighet att konsultera våra tre specialistläkare dagligen.
Vi söker dig som är..
Flexibel och redo att anpassa dig till olika situationer
Engagerad och brinner för att ge våra patienter bästa möjliga vård
En lagspelare som bidrar till en positiv stämning på vårdcentralen
Kunskap inom akuta infektioner är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss får du
En arbetsplats som sätter trivsel och arbetsglädje i första rummet
Möjlighet att växa i din roll med stöd av erfarna kollegor
Ett team som kombinerar engagemang och kvalitet med långsiktigt ansvarstagande för vårdens utveckling
Anställningsvillkor
Heltid
Tjänsten är ett tidsbegränsat uppdrag på 6 månader, med start 1 februari 2026.
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Magdalena Sjöholm, på magdalena.sjoholm@achima.se
alternativt 073-324 80 06. Ersättning
