Ertms Technician
Alstom Transport AB / Maskinreparatörsjobb / Helsingborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Helsingborg
2026-07-15
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ERTMS Technician
Req ID:518064
Vad krävs för att få ett järnvägssystem att fungera – varje dag, i alla lägen?
Alstom är en global ledare inom järnväg och står bakom de tåg, system och signaleringslösningar som varje dag transporterar miljontals människor världen över – säkert, effektivt och hållbart.
Hos oss arbetar du inte bara med teknik – du är med och moderniserar och framtids säkrar järnvägssystem.
Är du vår nästa ERTMS Technician?
Plats: Helsingborg depå
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på 12 månader med goda möjligheter till förlängning.
Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning.
Din roll – där teknik möter verklighet
Som ERTMS Technician arbetar du hands-on med uppgradering, installation och felsökning av signalsystem på våra tåg.
Du blir en del av ett kompetent team på depån i Helsingborg och arbetar nära kollegor, team leads och andra funktioner för att säkerställa hög kvalitet i leveransen.
Beroende på din erfarenhet arbetar du med:
Demontering och installation av komponenter
Kabeldragning och tekniska modifieringar
Felsökning och reparation av elfel
Kort sagt: du ser till att tekniken fungerar i praktiken — inte bara på ritbordet.
Ditt uppdrag
Du kommer att:
Arbeta enligt instruktioner, ritningar och arbetsmanualer
Utföra felsökning och åtgärda tekniska fel
Dokumentera arbete i system (åtgärder, material m.m.)
Säkerställa att arbete utförs enligt kvalitets- och säkerhetskrav
Följa ISO-standarder samt Alstoms säkerhetspolicy
Bidra till att fordon levereras i rätt tid och kvalitet
Vem är du
Vi söker dig som trivs i en praktisk och teknisk roll där struktur och noggrannhet är avgörande.
Du har:
Erfarenhet av tekniskt arbete (industri, fordon, flyg eller liknande)
Vana att arbeta med el och/eller mekanik
Förmåga att läsa och följa tekniska instruktioner (engelska)
Erfarenhet av installation, montering eller felsökning
Det är meriterande om du har:
El kompetens eller elektrikerbakgrund
Erfarenhet av felsökning och diagnostik
Erfarenhet från järnvägsbranschen eller signalteknik
Erfarenhet från marinelektronik eller liknande komplex kabeldragning
Erfarenhet av säkerhetskritiska system
Du är:
Noggrann och ansvarstagande
Strukturerad och trivs med tydliga processer
En lagspelare med god kommunikationsförmåga
Analytisk och lösningsorienterad
Varför Alstom?
Hos oss får du:
Arbeta med framtidens signalsystem inom järnväg
Vara en del av internationell och tekniskt avancerad miljö
Samarbeta med engagerade och kompetenta kollegor
Bidra till projekt som gör verklig skillnad för samhället
Möjlighet att utvecklas vidare inom bolaget
Övrig information
Arbetet är förlagt på dagtid
Intern utbildning ingår (genomförs på arbetstid)
Medicinsk hälsoundersökning krävs innan anställning
Redo att ta nästa steg?
Du behöver inte vara tågentusiast för att trivas hos oss – men vi är ganska säkra på att du kommer känna stolthet när du ser resultatet av ditt arbete rulla ut på spåren.
Ansök redan idag – urval sker löpande
Viktigt att veta
Alstom är en global arbetsgivare som värnar om mångfald och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats där alla har möjlighet att utvecklas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: simona-domnica.bojor@alstomgroup.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alstom Transport AB
(org.nr 556058-9094)
Lokmansgatan 10 (visa karta
)
253 62 HELSINGBORG Arbetsplats
Alstom Sweden Jobbnummer
10003434