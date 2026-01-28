Ersättningshandläggare
2026-01-28
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs

Publiceringsdatum: 2026-01-28

Arbetsuppgifter
Brinner du för att vi ska ha friska djur i Sverige och vill arbeta med ekonomisk ersättning kopplat till utbrott av smittsamma djursjukdomar. Då är detta ett jobb för dig!
Stöd- och samordningsenheten hanterar ersättningar som betalas ut till djurägare efter att de har drabbats av utbrott av smittsamma djursjukdomar som staten bekämpar. Tjänsten innebär att granska ansökningar, att hålla kontakten med djurägare och informera och svara på frågor om ersättningar.
Din roll innebär mycket samarbete och många kontaktytor, såväl internt som externt, bland annat med smittskyddshandläggare och djurägare.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Granska ansökningar om ersättningar till djurägare, vilket innebär att beräkna förlorat djurvärde, produktionsbortfall samt saneringskostnader
* Hålla kontakt med djurägare samt informera och svara på frågor om ersättningar
* Ansvara för verkets föreskrifter inom området. Ta fram underlag för ändringar i nationell lagstiftning.
* Göra prognoser för kostnader som kommer belasta myndighetens anslag och ansöka om medfinansiering hos EU.
* Driva förbättringsarbete i teamet och förbättringar/förenklingar mot kundtjänsten innebär även att du får göra gårdsbesök i drabbade besättningar. På plats informerar du om processen för ansökan och utbetalning, samt vilka regler som gäller. Gårdsbesöken kan innebära resor över hela landet.
Tjänsten innebär att du kan få jobba i Jordbruksverkets krisorganisation.
Du bli en del av ett team som har regelbundna morgonmöten och utvecklar sina arbetssätt tillsammans. Arbetet bedrivs både tillsammans med andra och självständigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av myndighetsarbete kopplat till bekämpning av smittsamma djursjukdomar eller liknande verksamhet. Vidare har du akademisk examen exempelvis agronom, lantmästare eller annan utbildning vi bedömer likvärdig eller relevant för arbetet. Dina arbetsuppgifter kräver mycket goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt. Du behöver även ha B-körkort.
Det är meriterande om du har insikt i och förståelse för den moderna djurhållningen och gärna har kunskap om de praktiska aspekterna av att driva ett jordbruk med djurhållning.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga förmågor. Du är självgående och strukturerad med god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi vill att du är bra på att samarbeta med andra, att du gärna jobbar tillsammans med andra för att uppnå ett bra resultat.
ÖVRIGT
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-01645/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Djuravdelningen Kontakt
Enhetschef
Anne Hansson anne.hansson@jordbruksverket.se 070-369 66 81 Jobbnummer
9710463