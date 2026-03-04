Ersättande gruppledare till hemvården
2026-03-04
Vill du utvecklas i din roll och samtidigt göra skillnad varje dag? Som ersättande gruppledare får du kombinera det du redan gör bäst - att ge trygg och kvalitativ omsorg - med möjligheten att ta ett större ansvar när verksamheten behöver dig som mest.
Det här är ett uppdrag för dig som vill växa, vara ett stöd för kollegor och bidra till en stabil och trygg hemtjänst.
Vilka är vi?
Hemtjänstens verksamhetsområde består av fjorton hemvårdsenheter, nattenhet, larmenhet, serviceenhet, växelvårdsenhet, en administrativ stab samt en enhet för inspiration och välfärd. Vi arbetar tillsammans för att erbjuda trygg och professionell omsorg till Karlstads kommuninvånare. Nu söker vi en ersättande gruppledare som vill vara med och stärka vår verksamhet genom att täcka upp när ordinarie gruppledare är frånvarande. Det är ett tillförordnat uppdrag och du anställs tillsvidare som undersköterska eller vårdbiträde i hemtjänsten.
Vad innebär jobbet?
Som ersättande gruppledare har du ditt ordinarie arbete i omsorgen, men du går in och tar rollen som gruppledare vid frånvaro. När du ersätter ansvarar du för att planera och samordna insatser i verksamhetssystemen Cosmic, Treserva, TES och Heroma samt för att handleda och stödja kollegorna i det dagliga arbetet. Du fungerar som en viktig länk mellan enhetschef och arbetslag och bidrar till struktur, kontinuitet och trygghet i verksamheten.
Heltidsmåttet i uppdraget är 38:15 timmar per vecka med arbetstid; måndag till fredag, inklusive de röda dagar som infaller på veckodagar. Detta skapar goda förutsättningar för att kunna täcka upp när behovet uppstår. När du går in och ersätter gruppledare under längre perioder, det vill säga mer än två veckor, utgår ett särskilt lönetillägg.
Uppdraget erbjuder en möjlighet att utvecklas i en ledande roll och är ett naturligt steg för dig som på sikt vill arbeta som ordinarie gruppledare.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av omvårdnadsarbete i hemtjänsten och som ser HSL-uppgifter som en integrerad del av arbetet. Du behöver ha förmåga och vilja att ta emot delegering från legitimerad sjuksköterska. Du har god datavana och gärna erfarenhet av att arbeta administrativt i olika verksamhetssystem. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, metodisk och kommunikativ, men också flexibel och lyhörd i kontakten med omsorgstagare och kollegor. För att arbeta i ytterområdena så behöver du ha körkort för bil och i innerstan behöver du kunna cykla. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Innan anställning så vill vi se ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering.
