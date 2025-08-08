ERP-konsult
2025-08-08
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren specialist inom Dynamics 365 Finance & Operations med inriktning på ekonomi och logistik. Rollen kräver fysisk närvaro på plats större delen av veckan (fyra till fem dagar) och innebär ett övergripande ansvar som systemägare för ERP-miljön. Du kommer att vara en central aktör i att utveckla, förvalta och optimera affärssystemet med särskilt fokus på Dynamics 365 F&O och dess närliggande lösningar. Arbetet sker i nära samverkan med andra experter och nyckelpersoner inom verksamheten.
Ansvarsområden
I rollen ingår både operativa och strategiska uppgifter inom Dynamics 365 F&O, med huvudfokus på områdena ekonomi, inköp och lager. Du kommer även att ansvara för närliggande systemlösningar, till exempel moduler för fakturahantering och kontraktshantering.
Arbetet omfattar bland annat:
Att stödja och utveckla affärsprocesser kopplade till ERP-systemet.
Att leda och samordna förvaltningsarbete tillsammans med superusers och verksamhetsrepresentanter.
Att initiera och driva förbättrings- och förändringsprojekt samt koordinera integrationer mot andra system.
Att agera beställare gentemot externa leverantörer och följa upp leveranser.
Att säkerställa kvalitet vid nya implementationer, uppdateringar och systemförändringar.
Att fungera som rådgivare och utbildare i systemets funktionalitet och processflöden.Publiceringsdatum2025-08-08Kravprofil för detta jobb
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och implementera verksamhetsnära IT-stöd.
Flerårig erfarenhet av Dynamics 365 Finance & Operations i komplexa IT-miljöer.
Djup förståelse för Microsofts ekosystem, inklusive PowerApps, Power Automate (Flow), Teams och Dynamics 365 CRM.
Erfarenhet av systemförvaltning och att leda förvaltningsgrupper.
Förmåga att leda superusers inom utbildning, test och vidareutveckling av systemet.
Erfarenhet av att driva mindre utvecklingsprojekt och förändringsarbete.
Vana att arbeta med intressenter från olika delar av organisationen.
Erfarenhet från tillverkande verksamheter med god förståelse för processer inom ekonomi, logistik och försäljning.
Meriterande
Tidigare erfarenhet från livsmedelsbranschen eller annan processindustri.
Van att arbeta i en Microsoft-intensiv miljö med starkt fokus på innovation och verksamhetsnytta.Dina personliga egenskaper
Vi söker en kommunikativ och pedagogisk person som har förmågan att översätta tekniska lösningar till tydlig affärsnytta. Du är jordnära, lösningsorienterad och trivs i en miljö där förändring är en del av vardagen. Du är nyfiken, prestigelös och har lätt för att samarbeta med olika roller och funktioner inom verksamheten.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
211 11 MALMÖ Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
9451337