ERP System Responsible till Rechon Life Science
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Vill du bidra till en trygg, stabil och långsiktig läkemedelstillverkning genom att ansvara för utveckling och förvaltning av Rechon Life Sciences ERP-system och Surrounding Systems? Har du förmågan att driva projekt framåt med struktur och tydlig kommunikation? Då är detta en möjlighet för dig!Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Tjänsten som ERP System Responsible innebär ett tvärfunktionellt arbete där du samarbetar med olika delar av organisationen för att driva utveckling, förbättringar och effektiviseringar av ERP-systemet. Rechon Life Science befinner sig i en digitaliseringsresa med fokus på att skapa en mer integrerad systemmiljö, där ERP-systemet och dess kringliggande system samverkar på ett effektivt och hållbart sätt.
Som ERP System Responsible ansvarar du för att säkerställa en stabil, effektiv och kvalitetssäkrad förvaltning av ERP-systemet och dess kringliggande system. Du driver och samordnar förvaltningsaktiviteter i nära samarbete med verksamheten och externa partners samt säkerställer att systemen utvecklas i linje med verksamhetens behov och uppfyller regulatoriska krav.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ansvara för ERP-systemförvaltning, inklusive uppföljning av incidenter, ändringar, avvikelser och Change Requests.
Säkerställa livscykelhantering, KPI-uppföljning och att ERP-systemet är validerat enligt GxP.
Hantera licenser, avtal och leverantörskontakter kopplade till ERP och kringliggande system.
Planera och koordinera underhåll, systemförändringar, tester och releaser.
Samordna intern systemsupport samt styra och följa upp externa IT-leverantörer.
Ansvara för systemdokumentation och SOP samt bidra i förbättrings- och utvecklingsinitiativ.
Leda eller delta i ERP-relaterade projekt, inklusive kravställning, testning och validering inför Go-Live.
Bidra med kompetens inom GxP, Master Data och systemarkitektur samt delta i förvaltning av integrerade system såsom LIMS och Canea One.
Tjänsten som ERP System Responsible är en direktrekrytering till Rechon Life Science med start enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att förvalta ERP-lösningar och en god förståelse för ERP-systemens livscykelhantering (ERP Life Cycle Management). Du har arbetat strukturerat med förändringshantering (Change Control) och är van att driva och följa upp förändringar enligt etablerade processer och kvalitetskrav. Vidare har du erfarenhet av att arbeta i en mogen och strukturerad miljö, där kvalitet, dokumentation och efterlevnad av processer är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Viktigt för tjänsten
Erfarenhet av att arbeta med ERP-system, gärna Jeeves
Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller annat relevant område, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från läkemedelsindustrin.
Som person är du kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att skapa tydlighet, bygga goda samarbeten och driva arbetet framåt på ett strukturerat sätt. Du arbetar noggrant med ett starkt kvalitetsfokus, har förmåga att prioritera och säkerställer att uppgifter följs upp och slutförs enligt plan.
Du tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att driva och koordinera aktiviteter från idé till genomförande. Du är van att samarbeta med olika intressenter och skapa samsyn mellan verksamhet, IT och externa partners. Med ett tydligt förbättringsfokus motiveras du av att identifiera möjligheter, initiera förändringar och bidra till utveckling av arbetssätt och systemlösningar.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Rechon Life Science
Rechon Life Science AB är ett privatägt läkemedelsföretag med ca 350 anställda och verksamhet i Malmö och Arlöv. De har i mer än 60 år levererat aseptiska produkter enligt internationella läkemedelskrav. Idag ligger fokus på kontraktstillverkning och kontraktspaketering av både registrerade läkemedel och material för kliniska prövningar.
Kunderna finns över hela världen och omfattar både mindre Start-Up företag och stora internationella läkemedelsbolag. Rechon Life Science befinner sig i ett expansivt skede med nya projekt och kunder, vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter för dig som framtida medarbetare.Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekryteringsprocess samarbetar Rechon Life Science med Adecco. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Cecilia Danlaren via Cecilia.danlaren@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan, urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Norra Neptunigatan 42 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Adecco Kontakt
Rekryteringskonsult
Cecilia Danlarén Cecilia.Danlaren@adecco.se Jobbnummer
9997480