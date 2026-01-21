ERP förvaltningschef sökes till Granitor
2026-01-21
Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. När du börjar arbeta hos oss kommer du till ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för våra anställda.Om rollen
Som ERP-förvaltningschef har du det övergripande ansvaret för förvaltning och vidareutveckling av Granitors ERP-system ur ett verksamhetsperspektiv. Du leder förvaltningsorganisationen som är organiserad inom Granitor Electro. Du prioriterar förändringar förbättringar samt säkerställer att systemet på bästa sätt stödjer våra affärsprocesser och mål även inom koncernen.
Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten, bland annat ekonomi, produktion och projektverksamhet, samt ett tydligt ansvar för leverantörsstyrning, budget och kvalitet i leveranser.
Tjänsten är med placeringsort i Borlänge men det finns också möjlighet att utgå ifrån någon av våra andra orter som Gävle, Sandviken, Stockholm eller Örebro.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och utveckla förvaltningsorganisationen för ERP-systemet
• Ansvara för incidenthantering, ändringshantering, releaser och uppdateringar
• Vara huvudkontakt mot verksamheten och fånga upp krav och behov
• Säkerställa att ERP-systemet stödjer affärsprocesser inom ekonomi, produktion och projekt
• Ansvara för budget, kostnadsuppföljning och licenshantering kopplat till ERP
• Upphandla, styra och följa upp leverantörer och konsulter inklusive avtal och SLA
• Arbeta med behörighetsstyrning, dokumentation och processer inom systemförvaltning
• Personalansvar för den interna ERP-supporten (i dagsläget två medarbetare)
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att leda förvaltning och utveckling av ERP-system och gärna har arbetat inom installations-, bygg- eller annan projektorienterad verksamhet. Du har god förståelse för projektstyrning, tidrapportering, materialhantering och ekonomisk uppföljning. Du är van att arbeta nära verksamheten och har god förståelse för affärsprocesser. Du har kunskaper av grundläggande företagsekonomi och en teknisk kompetens och förståelse, exempelvis inom databashantering (SQL). Du har en utbildning inom inom företagsekonomi, IT, systemvetenskap, projektledning eller liknande. Som person är du strukturerad, god prioriteringsförmåga och trivs med att driva förändringsarbete. Du är kommunikativ och samarbetar väl med olika delar av organisationen.
Vi erbjuder dig!
Samarbete utanför ramarna - Granitor
Hos Granitor får du en nyckelroll i en verksamhetsnära organisation där du har stor möjlighet att påverka hur ERP-systemet utvecklas och används. Du blir en del av ett företag med stark entreprenörsanda, långsiktighet och fokus på kvalitet.
Granitor har en hög ambition att kontinuerligt utvecklas för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Som anställd inom Granitor erbjuder vi dig möjlighet till en trygg och stimulerade arbetsmiljö. Hos oss får du ett självständigt och engagerande arbete som inkluderar ett stort kontaktnät både internt och externt. Med kompetenspussel tar vi tillvara på varandras styrkor och kan forma rollerna och organisationen utifrån våra individuella drivkrafter. Som stöd i din chefsroll erbjuder vi dig vidareutveckling inom vår interna ledarskaps- och chefsutbildning.
Information om ansökan
Ansök via vår partner i rekryteringen
Urval sker löpande, vid frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Johan Rosenqvist, AxÖ Consulting, på telefonnummer + 46 (0)70-3267856 eller via mejl johan.rosenqvist@axoconsulting.se
. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Granitor Electro är ett av Skandinaviens största elteknikföretag. Vårt fokus ligger på entreprenad- och servicetjänster inom fastighet, industri och infrastruktur. Vi är en del av Granitor-gruppen, en svensk företagsgrupp som är verksam inom fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och underhåll samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Detta är ett heltidsjobb.
Granitor Electro AB
Granitor Electro Kontakt
Rekryteringsansvarig
Johan Rosenqvist johan.rosenqvist@axoconsulting.se 0703267856 Jobbnummer
9697833