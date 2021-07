Eriksboskolan söker klasslärare för ÅK 3 - Göteborgs kommun - Grundskolelärarjobb i Göteborg

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2021-07-06Eriksboskolan är en multikulturell skola med ca 300 elever och omfattar verksamhet inom förskoleklass, åk1-6, fritidshem samt särskola som läser ämnesområden. Skolan har ca 300 elever. Här har du möjlighet att påverka ditt arbete i stort och smått. Eriksboskolan ligger vackert inbäddad mellan det bilfria bostadsområdet och skogen, som vi använder i vår undervisning. Lärjeån, Parken och fina vandringsleder finns precis runt knuten. På Eriksboskolan har vi en stor fotbollsplan och flera lekplatser och sällskapsytor på skolgården. Skolan kommer även framöver att flytta in i helt nybyggda lokaler.Vi söker nu en klasslärare för undervisning i åk 3. På Eriksboskolan kommer du att ingå i ett arbetslag med kompetenta och engagerade kollegor för att tillsammans utveckla, följa upp och utvärdera undervisningen.Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i grundskolan. Rollen kräver att du behärskar svenska i tal och skrift.Som person söker vi dig som får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du är trygg i din lärarroll och ditt ledarskap i klassrummet och behåller lugnet i svåra situationer. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du brinner för ditt ämne och erbjuder undervisning av hög kvalité. Vi ser gärna att du som söker är innovativ och skapar förutsättningar för att nya idéer och förslag kan utvecklas.Till Eriksboskolan efterfrågas medarbetare som är engagerade, har höga förväntningar på elever, på sig själv och som gärna samarbetar i ett arbetslag.Intervjuer kan påbörjas innan annonstiden löper ut.Stämmer beskrivningen in på dig?Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-08