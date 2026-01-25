Erfarna ventilationsmontörer sökes
2026-01-25
, Hallstahammar
, Västerås
, Köping
, Sala
Hej
Vi söker nu erfarna ventilationsmontörer som inte är rädda för att jobba. Du måste minst ha 10 års erfarenhet och det du måste kunna är. Stycka och beställa material, ritningsläsning, kunna ta egna beslut och kunna arbeta i lag.
Förutom detta så måste du vara nogrann, ha yrkesstolthet och kunna ta kunder på ett bra sätt.
Vårat kontor och verkstad är i Surahammar men vi jobbar i hela mälardalen. Jobben är oftast runt Västerås, Eskilstuna, Enköping och Örebro.
Är du rätt person så är du varmt välkommen till vårat lag.
Med vänliga hälsningar
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: harri@wavesbase.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WavesBase Solutions AB
(org.nr 556894-1156)
Enbärsvägen 16 B BV (visa karta
)
735 37 SURAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wavesbase Solutions AB Kontakt
Ägare
Harri Schwartz harri@wavesbase.com 0732077790 Jobbnummer
9703029