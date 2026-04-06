Erfarna truckförare med datorvana sökes - deltid
Är du en erfaren truckförare med datorvana som gillar att lösa problem?
Studerar du idag eller har en annan sysselsättning på minst 50%? Då har du kommit rätt! Vi söker nu engagerade och noggranna truckförare med ett sinne för problemlösning till kommande uppdrag hos vår kund i Rosersberg.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av truckkörning och inventering, och som vill arbeta vid behov 2-3 gånger i veckan. Du är en lagspelare som trivs med att arbeta mot uppsatta mål i ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-04-06Arbetsuppgifter
Truckkörning
Inventering med hjälp av dator
Identifiera och lösa avvikelser i lagersaldon.
Plockning och packning
Bidra till förbättringar i det dagliga arbetet
Vi söker dig som:
Studerar på vuxenutbildning, yrkeshögskola eller universitet, eller har en annan sysselsättning på minst 50 % (t.ex. deltidsarbete eller egen verksamhet)
Har minst 1 år kvar av din utbildning
Talar och läser god svenska eller engelska
Vill och kan arbeta 2-3 dagar i veckan
Är morgonpigg och kan börja arbeta kl. 07.00Kvalifikationer
Truckerfarenhet
Kunna uppvisa annan sysselsättning på minst 50%
Datorvana
Har jobbat med inventering tidigare.
Meriterande:
Bor i närheten av Rosersberg
B-körkort och tillgång till bil
Intyg
Bifoga gärna ett intyg som styrker din andra sysselsättning, exempelvis studieintyg eller arbetsintyg.
Hos oss på PEOPL sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag!
Om PEOPL
PEOPL är ett auktoriserat bemanningsföretag och är medlem i Almega och branschorganisationen Kompetensföretagen. Vi har kollektivavtal med samtliga 14 LO-förbund och Unionen på tjänstemannasidan. Vi har vårt säte i Sundbyberg med kunder runt om i storstockholm. Har du generella frågor är du välkommen att kontakta oss på hello@peopl.se
LÖN
Timlön enligt Bemanningsavtalet, från 169.78 kr/timme. OB-tillägg tillkommer enligt avtal för kvällar, helger och nätter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-03
Arbetsgivare People Bemanning AB
(org.nr 559239-4752), https://work.peopl.se
Kromgatan 7 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG
