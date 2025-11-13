Erfarna Takläggare - Resejobb

Talea Work AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-11-13


Erfarna Takläggare Sökes - Resejobb

Vi söker erfarna och självgående takläggare för ett spännande resejobb. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som är skicklig inom ditt yrke och trivs med att arbeta på olika platser.

Publiceringsdatum
2025-11-13

Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet som takläggare
Förmåga att arbeta självständigt
Giltigt körkort (krav)
Flexibilitet och villighet att resa i arbetet

Dina arbetsuppgifter
Som takläggare hos oss kommer du att:
Utföra professionell takläggning på olika projekt
Arbeta med olika typer av takmaterial och tekniker
Säkerställa hög kvalitet och säkerhet i alla arbeten
Resa till olika arbetsplatser enligt uppdrag

Vi erbjuder:
Varierande och utmanande arbetsuppgifter
Möjlighet att se olika delar av landet
Chans att utveckla dina färdigheter inom takläggning
En stabil arbetsmiljö med fokus på säkerhet

Är du den självgående takläggare vi söker och redo för nya utmaningar? Ansök idag för att bli en del av vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talea Work AB (org.nr 556959-4954)

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Abbe Nilsson
abbe@talea.se

Jobbnummer
9603000

