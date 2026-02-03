Erfarna svetsare för omgående anställning!
• Du har erfarenhet av manuellsvetsning gällande svetsmetoder MIG, MAG, MMA & TIG.
• Du har minst 4 års erfarenhet av svetsning i rostfritt stål, svartmaterial & aluminium.
• Du behärskar ritningsläsning.
• Du är noggrann, pålitlig och initiativrik.
• Du har goda kunskaper gällande ISO 3934-2 (EJ krav, meriterande).
• Du jobbar bra självständigt men även i grupp.
• Du behärskar svenska språket i tal & skrift.Profil
Du kommer att arbeta med tillverkning av olika produkter, därför ställs det höga krav på goda kunskaper i ritningsläsning samt materialkännedom.
Ett högt säkerhetstänkande och en stark vilja att uppnå satta mål är utmärkande karaktärsdrag hos dig.
Dina sociala förmågor är viktiga för oss, du är öppen, lyhörd och tydlig.
Du trivs i att driva och planera din egen dag och i självständiga arbetsuppgifter som ställer krav på struktur.
Har du arbetat som resande montör (svetsare) då kan detta jobbet vara något för dig som vill stadga dig!Om företaget
Vid frågor eller funderingar gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hassan Nqila på hassan@gvstars.se
GV Stars Bemanning är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som startades Augusti år 2021.
Vi erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering & bemannings tjänster.
På GV Stars bemanning är våra medarbetare vår viktigaste tillgång som vi leds av.
Tack vare vårt engagemang och flexibilitet har vi på så kort tid lyckats införa samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vi har inriktat oss mot Industri, Lager, Logistik & Entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Ett utmanande arbete där du medverkar att planera dina arbetsrutiner i ett bra arbetsklimat.
Ett arbete där du utvecklas inom en modern entreprenörsverksamhet.
Ett arbete där kvalitet, säkerhet och miljö står i högsta prioritet.
Ett härligt arbetsteam där alla hjälper varandra i produktion.
Vidare erbjuder vi:
• Kollektivavtal
• Personlig Utveckling
• Tjänstepension
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
Tjänsten som Svetsare är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader, därefter övertar kund anställning. Löpande intervjuer sker kontinuerligt för snabbast möjliga anställning.
Vi söker en erfaren konstruktionssvetsare för kundsräkning i Hallstahammar. Ersättning
