Erfarna skjutstativförare sökes till Stenkullen
NearYou Sverige AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Vår kund söker nu erfarna skjutstativförare. Du blir anställd av Nearyou, men jobbar som konsult ute hos vår kund. Vår kund är ett logistikföretag beläget i Stenkullen utanför Göteborg.
Har du erfarenhet av truckkörning med skjutstativstruck eller motviktstruck? Då tycker vi att du ska läsa vidare!
Tjänstebeskrivning
I rollen som truckförare kommer du arbeta med in och utlast, köra truck i fördelningen samt jobba med plock av olika artiklar.
För att du ska lyckas i denna roll behöver du ha god truckvana samt ha en god samarbetsförmåga. Övrigt förekommande arbetsuppgifter på lager kan komma att ingå i rollen. Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen behöver du ha truckkort, Vidare måste du ha minst 6 månaders tidigare erfarenhet av att köra skjutstativtruck.
Vi söker dig som är en van truckförare, och som är noggrann i ditt arbete. Du jobbar effektivt men har samtidigt ett högt säkerhetstänk. Vi tror att du är ansvarstagande som person, och har en god förmåga att arbeta på ett strukturerat sätt. Du behöver vara van vid att jobba självständigt. Flytande svenska är ett krav. Du bör ha B-körkort och tillgång till bil.
Arbetet är ett tidsbegränsat konsultuppdrag där du blir anställd av NearYou, men jobbar hos vår kund under säsongen. Det finns goda möjligheter till fortsatt anställning genom NearYou.
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 13 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nearyou Kontakt
Anes Mujic anes.mujic@soderco.se Jobbnummer
10004630