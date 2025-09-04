Erfarna registratorer
Försvarets Materielverk / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi söker erfarna registratorer som vill vara med och driva vårt arbete med en ensad informationsförvaltning framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Som registrator ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att FMV tillgodoser krav på registrering, diarieföring och inventering av allmänna handlingar och publikationer i FMVs ärende- och dokumenthanteringssystem samt utlämning av allmän handling.
I arbetsuppgifterna ingår bevakning av e-postlådor och hantering av inkommande post samt diarieföring av inkommande och upprättade handlingar, öppna som sekretessbelagda. Du och dina kollegor hjälps även åt att bemanna expeditionen där handlingar lämnas, hanteras enligt gällande lag och lämnas ut till kollegor inom myndigheten. Du kommer att ha en rådgivande, utbildande och kravställande roll gentemot handläggare i verksamheten vid förfrågan om utlämning av allmän handling men även i andra ärendehanteringsfrågor.
Om dig
Du har gymnasiekompetens eller motsvarande utbildning. Registratorsutbildning från högskola eller diplomerad registrator är meriterande. Du har mångårig erfarenhet av registratur eller arbete med dokumentering av handlingar gärna från likvärdig myndighet.
Det är meriterande att ha arbetat med förvaltning av diarieföringssystem och processer. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet och/eller kunskap av offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen. Mycket goda kunskap i svenska och engelska i både tal och skrift är ett måste.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. I vår vision "Rätt materiel för ett starkare försvar" ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, stridsflygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar. Bredden i vårt uppdrag ger dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, människor och projekt.
På FMV jobbar vi aktivt utifrån utvecklande medarbetarskap, som är en modell för att utveckla samarbete, främja ansvarstagande och skapa engagemang för att ta tillvara på den initiativförmåga som vi alla besitter. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende och på ett hållbart arbetsliv. Därför erbjuder vi alla våra anställda ett brett utbud av utbildningar, kompetensutveckling och träning. Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-25
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är Lena Sköld Gunnarsson (OFR/S/Försvarsförbundet), Peter Andersson (SEKO), Gunnar Hansen (OFR/O) och Elisabeth From (SACO-S). Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
• Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ringa eller maila enhetschef Marie Näslund, 08-782 45 10 eller marie.naslund@fmv.se
.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9491464