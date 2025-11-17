Erfarna projektledare till Luftvärnsenheten
2025-11-17
Nu söker vi projektledare som vill vara med och forma framtidens Luftvärn. Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande och varierande projekt som sträcker sig över hela livscykeln för luftvärnssystem - från nybyggnation och integration till modifiering och underhåll.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Som medarbetare på Luftvärnsenheten ingår du i verksamhetsområdet Armémateriel, vars huvudsyssla är att tillhandahålla materiel till Försvarsmaktens markstridsförmåga.
Luftvärnsenheten ansvarar för flera tekniskt komplexa anskaffnings- och vidmakthållandeprojekt vilka kräver erfarna projektledare. Du kommer vara en del av ett kunskapstungt team och arbeta som projektledare för att anskaffa eller vidmakthålla luftvärnssystem. Systemen består av eldenheter, sensorer, simulatorer och underhållsutrustning.
Som projektledare får du en roll med många kontaktytor. Du leder projektets dagliga arbete med möten, arbetsledning av projektmedlemmar, samverkan med leverantör samt samverkan med Försvarsmakten med flera.
Tjänsten som projektledare innebär att du:
• Ansvarar för att planera, leda, genomföra och följa upp projekt inom anskaffning eller vidmakthållande av luftvärnssystem avseende mål, tid, ekonomi och resurser.
• Säkerställer uppfyllnad av lag- och regelkrav samt säkerhetsskyddskrav.
• Leder och deltager i Försvarets materielverk (FMV) olika projektmöten internt och externt.
• Genomför upphandlingar och beställningar.
• Hanterar projekt i FMV stödsystem och ser till så att projekten är uppdaterade vad gäller tidplaner, ekonomi och risker.
• Delta i och/eller leder möten med leverantörer och Försvarsmakten.
• Bidrar till enhetens utveckling
Resor inrikes samt utrikes ingår i rollen och kommer troligtvis ske kontinuerligt.
Arbetsorten för tjänsten är Halmstad.
Om dig
Du är civil- eller högskoleingenjör alternativt inhämtat motsvarande kunskap på annat sätt. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta i projekt med teknisk inriktning, samt minst ett par års erfarenhet av projektledning med teknisk inriktning. Det är meriterande om du har kunskap om luftvärnssystem samt erfarenhet av Försvarsmakten och FMV materielprocess. Det är meriterande om du har kunskap om upphandlingsförfarande och lagrum för offentlig upphandling. Du har god datorvana inom MS Office och det är meriterande om du har erfarenhet av att hantera FMV stödsystem UBW, Platina och Sharepoint.
Vårt arbetssätt innebär att du skall trivas med att arbeta i team, är tydlig och att du har lätt för att samarbeta med andra. Du har mycket god förmåga att leverera utifrån angivna tidpunkter. Andra egenskaper vi värderar är att du arbetar strukturerat och inte ger upp vid motgångar. Vi ser dig som en lojal person, som är självgående kopplat mot de arbetsuppgifter du löser. För oss är rätt person viktigt så vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering. B-körkort är ett krav.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn. Ett luftvärnssystem består av sensorer för upptäckt, identifiering och klassificering, samband och ledningssystem för beslut och överföring av information samt verkanssystem för bekämpning. På luftvärnsenheten har vi sektioner vars projekt bygger upp kompletta luftvärnssystem.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 8 december 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Jonas Linde via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Lina Johansson johansson02@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
