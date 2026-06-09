Erfarna Maskinförare till Ludvika!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Maskinförarjobb / Ludvika Visa alla maskinförarjobb i Ludvika
2026-06-09
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi arbetar med rekrytering och bemanning men vi brukar säga att vi är i "bättre framtidsbranschen" – för vi vill vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Vårt erbjudande är träffsäker matchning mellan företagens behov och medarbetarnas kvaliteter, oavsett om det handlar om jobb i industri- eller tjänstesektorn, inom skolvärlden eller i olika integrationsprojekt. Vi tror på människor och vi vet att rätt människa på rätt plats gör skillnad. Därför är det viktigt för oss att ha koll på varje marknad, varje företag och varje medarbetare. Och därför är det viktigt för oss med en stark lokal närvaro. Du möter oss i tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr.Om företaget
I denna tjänst blir du anställd av Clockwork och arbetar på uppdrag hos vår kund. Arbetet som konsult hos Clockwork ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt riktigt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. För att passa in i rollen som konsult ser vi att glädje, engagemang och affärsmässighet speglar din personlighet.Arbetsuppgifter
Trivs du i en truck eller bakom ratten på en hjullastare? Då är det här tjänsten för dig!
Som maskinförare hos oss kommer du att ha det övergripande ansvaret för att smidigt och säkert hantera förflyttning, lastning och lossning av material. Din roll innebär att du kommer att arbeta både självständigt och i team, där du också ställs inför andra arbetsuppgifter vid behov.
En viktig del av ditt arbete är att kunna bedöma risker för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Det krävs att du agerar proaktivt för att minimera risken för olyckor och incidenter.
Tjänsten inleds som en 6 månaders visstidsanställning men tanken är en fast anställning direkt hos våran kund när visstiden löpt ut. En av tjänsterna är som truckförare och en som hjullastarförare, tjänsterna är förlagda på dagtid.Profil
Vi söker dig som trivs med att köra maskin och som har en vilja av att hela tiden utvecklas.
Eftersom arbetsuppgifterna kan komma att variera är det viktigt att du som person är flexibel, noggrann och prestigelös, samt är positiv och samarbetsvillig gentemot dina kollegor men även kunder.
För att passa för tjänsten har du minst tre års erfarenhet av att köra olika typer av maskiner men framförallt hjullastare och truck, lastbil är starkt meriterande.
Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Giltigt körkort för truck A2 & B1, hjullastare C2 (Hjullastare godshantering, hantera gods med gafflar) samt B-körkort är ett krav.
Meriterande med förarbevis för CE.Så ansöker du
Låter detta intressant, så tveka inte på att söka!
Vi jobbar med löpande tillsättningar så skicka in din ansökan redan nu via clockworkpeople.se
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Isabelle Hjälte på isabelle.hjalte@clwork.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Storgatan 20 (visa karta
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771 30 LUDVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Isabelle Hjälte isabelle.hjalte@clwork.se Jobbnummer
9956169