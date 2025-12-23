Erfarna konsulter | Risk Consulting | Stockholm
2025-12-23
Vi söker nu erfarna konsulter inom Risk Consulting till våra kontor i Stockholm och Göteborg. I dessa roller kommer du att, leda team och bidra aktivt till vidareutvecklingen av EY:s Risk Consulting-erbjudande i Sverige.
Möjligheten
Vill du göra skillnad? Hos oss arbetar du med komplexa riskfrågor - strategiska, operativa och regulatoriska - som hjälper organisationer att fatta smartare beslut. Vi identifierar och balanserar möjligheter och risker för att skapa långsiktiga lösningar som bygger förtroende.
Som en del av Risk Consulting-teamet samarbetar du nära kollegor inom Risk och andra affärsområden.
Ansvarsområden
I rollen kommer du att:
leda kunduppdrag inom risk, styrning, och kontroll
stödja våra kunder med att identifiera, analysera och hantera strategiska, operativa och regulatoriska risker
designa, implementera och vidareutveckla ramverk och processer
arbeta inom områden som styrning, risk management, intern kontroll, internrevision, , informations- och cybersäkerhet, resilience samt responsible AI
aktivt bidra till affärsutveckling, anbudsarbete och vidareutveckling av Risk Consulting-erbjudanden
Färdigheter och egenskaper för framgång
Du kombinerar analytiskt tänkande med ett affärsnära och pragmatiskt angreppssätt. Du trivs i rådgivande roller med nära kundkontakt och skapar förtroende på olika nivåer. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och motiveras av att bidra till långsiktigt värde.
Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har:
Relevant akademisk utbildning, exempelvis inom ekonomi, juridik, , IT, informationssäkerhet eller systemvetenskap
3-8 års relevant erfarenhet inom områden som risk, intern kontroll, internrevision, cybersäkerhet, informationssäkerhet
Erfarenhet av att arbeta med regelverk, standarder och ramverk exempelvis ISO, NIS2, AI Act, ICFR, och ITGC
Stark analytisk förmåga samt goda färdigheter inom, presentation och kommunikation
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska - svenska är ett krav
Meriterande
Erfarenhet av, projektledning och/eller försäljningsarbete
Certifieringar såsom CIA, CISA och ISO
Som person är du
Ansvarstagande, strukturerad och proaktiv
Kommunikativ och förtroendeskapande
Vad vi erbjuder dig
På EY kommer vi att hjälpa dig utveckla och anpassa dina färdigheter framåt utifrån en högkvalitativ upplevelse. Vi stärker dig i en flexibel miljö och låter dig och din kompetens blomma i en kultur som värdesätter mångfald och inkludering på en global nivå.
Inom Risk Consulting erbjuder vi en unik möjlighet att arbeta med komplexa projekt som direkt påverkar våra kunders verksamhet. Du får utbildning för att hålla dig uppdaterad inom riskhantering.
Vi främjar en samarbetsinriktad arbetsmiljö där du arbetar med erfarna kollegor och experter. Dessutom erbjuder vi konkurrenskraftiga förmåner och en god arbetslivsbalans. Läs mer här.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Då är du varmt välkommen att söka tjänsten. Skicka in din ansökan senast den 25 januari 2026. Vid frågor om tjänsten kontaktar du Olivia Dahlquist på Olivia.Dahlquist@se.ey.com
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young AB
(org.nr 556053-5873)
Hamngatan 26 (visa karta
111 47 STOCKHOLM Jobbnummer
9663534