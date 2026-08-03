Erfarna kockar och kallskänkor, Arlanda
R.C Bageri AB / Kockjobb / Sigtuna Visa alla kockjobb i Sigtuna
2026-08-03
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Restaurang Nordic Lounge by RC kommer erbjuda hållbar gastronomi. God mat som är hållbar för människor, djur och natur. Vi använder ekologiska grönsaker och kött från djur som levt ett gott och stressfritt liv enligt gamla nordiska traditioner.
Att arbeta i vårat kalla- och varma kök kräver god kunskap om hur man hanterar färsk mat och råvaror. Erfarenhet är meriterande och vi vill också premiera personliga egenskaper som rimmar bra med vårt varumärke och syfte. Vi fokuserar på kvalitet, hållbarhet och utveckling som är kärnan i det vi gör, och vår förhoppning är att du delar dessa värderingar med oss.
Dina arbetstider kommer variera på skift, men i huvudsak dag- eller kvällspass i samtliga positioner. Arbete varannan helg.
Vi är anslutna till kollektivavtal mellan Visita och HRF och tillämpar avtalsenliga villkor så som tjänstepension, försäkringar mm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R.C Bageri AB
(org.nr 556906-6409)
190 46 SIGTUNA (STOCKHOLMS) Jobbnummer
10018687