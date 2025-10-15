Erfarna controllers till myndighet i Stockholm.
2025-10-15
Nu söker vi ett par erfarna controllers för konsultuppdrag hos vår kund som är en myndighet i Stockholm.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2026-01-01
• Längd: 2026-06-30, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund i Stockholm.
Detta uppdrag är säkerhetsklassat.
Innan du eventuellt kan börja uppdraget så behöver du genomgå och bli godkänd i en säkerhetsprövning och registerkontroll .
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Bakgrunden till behovet är att gruppen för externa projekt behöver avlastning och stöd.
Gruppen består av av 16 controllers varav 9 arbetar med externt finansierade projekt. Det finns en samordnare för gruppen samt en gruppchef.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen så behöver du uppfylla nedan kriterier.
• Erfarenhet av liknande uppdrag/projekt:
Du har dokumenterad erfarenhet av uppdrag eller projekt som är jämförbara med detta uppdrag, inklusive styrning, uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet.
• Erfarenhet som controller inom ekonomi:
Du har arbetat som controller inom ekonomiområdet och ha erfarenhet av budgetering, uppföljning, rapportering och analys, externt finansierade projekt, inklusive hantering av finansiärer, rapporteringskrav och uppföljning av projektbudgetar.
• Du har dokumenterad kompetens inom styrning, uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet.
• Du har relevant utbildning som är anpassad till uppdragets karaktär.
Referens/referensuppdrag:
Du skall kunna styrka dina erfarenheter med ett referensuppdrag som inklusive uppdragets omfattning, varaktighet och uppdragets karaktär.
Referensuppdraget ska ha utförts under den senaste 24 månaderna, får vara påbörjade men behöver inte vara slutfört.
• Kort beskrivning av uppdragets karaktär
• Namn på uppdragsgivare
• Tidpunkt för uppdragets utförande (start- och slutdatum)
• Namn och e-postadress till din referens inom uppdragsgivarens organisationDina personliga egenskaper
Kommunikativ - kan uttrycka sig tydligt och anpassa kommunikationen efter mottagare.
Analytisk - kan bearbeta och tolka information för att dra välgrundade slutsatser.
Lyhörd - kan ta till sig synpunkter och anpassa arbetet efter beställarens behov.
Prestigelös - samarbetar väl med andra och sätter uppdragets mål framför egna intressen.
Serviceinriktad - är proaktiv, lösningsfokuserad och strävar efter att stötta beställaren på bästa sätt.
Om verksamheten
Tycker du att ovan uppdrag kan passa in på dig, ja då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
Fast lön
