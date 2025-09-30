Erfarna CNC-operatörer
Är du en skicklig CNC-operatör som är van vid att jobba med programmering, riggning och justeringar? Vill du arbeta i en dynamisk miljö med unika, tunga detaljer i enstycksproduktion? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker nu två CNC-operatörer till vår kunds verkstad där inget jobb är det andra likt. Du kommer arbeta i 2-skift och ingå i ett erfaret team med hög kompetens och stort engagemang.Dina arbetsuppgifter
• Programmering av CNC-maskiner (ingen CAM - arbetet sker direkt vid maskinen)
• Riggning och inställning av maskiner
• Justeringar i befintliga program
• Bearbetning av tunga, komplexa detaljer i enstycksproduktion
• Kvalitetskontroller och dokumentation
Vi söker dig som
Erfarenhet av CNC-styrda maskiner
God kunskap inom programmering och riggning
Förmåga att läsa och tolka ritningar
Noggrann och lösningsorienterad
Svenska i tal och skrift
Meriterande om du har truck och traverskort
Självgående och tar ansvar för ditt arbete
Flexibel och anpassningsbar - du gillar variation i jobbet
En lagspelare som också trivs med att arbeta självständigt
Vår rekryteringsprocess
Är du redo för att ta dig an en utmaning tillsammans med oss? Tveka inte att söka, vi tillämpar snabb tillsättning av tjänsten, sök jobbet redan idag!
Information om företaget
Företaget är ledande global utvecklare och leverantör av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
