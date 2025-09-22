Erfarna CNC-operatörer!!
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örebro Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Örebro
2025-09-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Lindesberg
, Lekeberg
eller i hela Sverige
Beskrivning För kunders räkning söker vi nu duktiga CNC-operatör med inriktning svarv och fräs. Vi söker även operatörer till skärmaskin. Viktigt att du erfaren och självgående.
Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter som CNC-operatör innefattar att läsa ritningar och gärna kunna ställa maskiner. Bra om du kan enklare programmering. Du skall kunna rigga maskinen. Du kommer att arbeta i ett team men behöver kunna vara självgående och ta egna initiativ.
Kvalifikationer Vi ser gärna att du har utbildning som CNC-operatör och några års erfarenhet av yrket. Du behöver även ha viss vana av ritningsläsning. Bra om du kan ställa maskiner. Kan du programmera är det starkt meriterande. Du kan enklare programmering. Viktigt är att vara självgående och att kunna kommunicera på svenska obehindrat.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Villkor Uppdraget startar med en uthyrning från Q till kundföretaget för att sedan löpa vidare i en direktanställning hos kunden om alla parter är nöjda.
Vid frågor kontakta gärna Henrik Nitz 070-160 20 91
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att skicka din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-22Anställningsvillkor
Placeringsort: Kumla Arbetstider: Kan variera Ej distansarbete
Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Henrik Nitz henrik.nitz@qbemanning.se 0701602091 Jobbnummer
9519936