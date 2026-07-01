Erfarna bartendrar
Hallgren, Daniel / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-01
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Vi söker erfarna bartendrar till The Global Node Stockholm AB.
The Node är en välkomnande mötesplats för musik, kultur och upplevelser mitt i Stockholms city. Under fontänen på Sergels torg erbjuder The Node studior och replokaler i världsklass, scener, kreativa eventytor, mat, dryck och en levande community. Här möts unga och etablerade, artister och näringsliv, musik och publik. The Node förenar kraften i kultur, affär och samhällsnytta för att lyfta och utveckla nästa generations musikkreatörer. På så sätt blir vi ett nav för samarbete och bidrar stolt till det fantastiska, svenska musikundret.
The Node ägs av SKAP och Avicii Music AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: daniel.hallgren@thenode.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hallgren, Daniel Arbetsplats
Every Little Detail Agency Kontakt
Daniel Hallgren daniel.hallgren@thenode.se Jobbnummer
9987880