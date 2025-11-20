Erfarna Bär- & Grönsaksplockare
Sydsvenska Grödor AB / Skogsjobb / Kalmar Visa alla skogsjobb i Kalmar
2025-11-20
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydsvenska Grödor AB i Kalmar
Sydsvenska Grödor är en lokal leverantör som odlar bla. jordgubbar, hallon, potatis, dill, gurka, sallad.
Vi levererar färska grönsaker så som västeråsgurka, sallad med högsta kvalité. Vi är certifierade enligt IP Sigills Frukt & Grönt regler och får märka våra produkter med Svenskt Sigill.
Du bör ha erfarenhet av jobb inom bärodling och/eller grönsaksodling. Meriterande är om du plockat jordgubbar, hallon eller grönsaker.
Vi söker arbetare med erfarenhet av bärplockning och växtodling. På Sydsvenska Grödor plockas bär: jordgubbar och hallon. Vi plockar även grönsaker: Sallad, dill, gurka, potatis.
Det förekommer också arbeten som ogräsrensning, packning av produkter m.m. som rör odlingen.
Vi erbjuder enkelt boende med gemensamma: kök, toaletter, duschar & tvättmaskiner samt rum med sängplats.
Vi behöver en grupp som arbetar ifrån april till och med September ( 40 personer). Samt en grupp som börjar i samband med jordgubbssäsongen i Maj/Juni och pågår till Oktober (50 personer).
Egen bil är att föredra då det underlättar för transporter till de olika odlingsplatserna samt mellan mataffär och boendet. Vi ordnar transport till dem som inte kan ta sig från boendet till fälten på egen hand.
Vi är inte behov av hjälp från en rekryteringsfirma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: info@ljungbyholms.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bär/Grönsaksplockare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sydsvenska Grödor AB
(org.nr 559151-7726)
391 22 KALMAR Jobbnummer
9613391