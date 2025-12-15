Erfarenhet av mellanösternkök meriterande

Kfood Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-12-15


Restaurangpersonal sökes - Koreansk bakgrund krävs
Vi söker restaurangpersonal med koreansk bakgrund för att stärka autenticiteten och kvaliteten i vår koreanska restaurang. Tjänsten är en viktig del i att bevara och utveckla den koreanska matkulturen i verksamheten.

Publiceringsdatum
2025-12-15

Dina arbetsuppgifter
Tillagning och förberedelse av traditionella koreanska rätter
Arbete i kök enligt hygien- och livsmedelssäkerhetsregler
Bidra med kunskap om koreansk matkultur och arbetsmetoder
Samarbete med övrig personal
Servering och kundkontakt vid behov

Kvalifikationer
Koreansk bakgrund
God kunskap om koreanskt kök och traditionella rätter
Tidigare erfarenhet från restaurangarbete
Ansvarstagande, noggrann och stresstålig

Vi erbjuder:
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Arbete i en restaurang med fokus på autentisk koreansk mat
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: qingyan@monsterchicken.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kfood Group AB (org.nr 559419-7419)

Kontakt
Ägare
Qingyan Du
qingyan@monsterchicken.se
+46737887884

Jobbnummer
9645930

