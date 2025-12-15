Erfarenhet av mellanösternkök meriterande
Kfood Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kfood Group AB i Stockholm
Restaurangpersonal sökes - Koreansk bakgrund krävs
Vi söker restaurangpersonal med koreansk bakgrund för att stärka autenticiteten och kvaliteten i vår koreanska restaurang. Tjänsten är en viktig del i att bevara och utveckla den koreanska matkulturen i verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Tillagning och förberedelse av traditionella koreanska rätter
Arbete i kök enligt hygien- och livsmedelssäkerhetsregler
Bidra med kunskap om koreansk matkultur och arbetsmetoder
Samarbete med övrig personal
Servering och kundkontakt vid behovKvalifikationer
Koreansk bakgrund
God kunskap om koreanskt kök och traditionella rätter
Tidigare erfarenhet från restaurangarbete
Ansvarstagande, noggrann och stresstålig
Vi erbjuder:
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Arbete i en restaurang med fokus på autentisk koreansk mat
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: qingyan@monsterchicken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kfood Group AB
(org.nr 559419-7419) Kontakt
Ägare
Qingyan Du qingyan@monsterchicken.se +46737887884 Jobbnummer
9645930