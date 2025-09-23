Erfarenhet av AML/KYC? Se hit!
2025-09-23
Vill du arbeta hos en attraktiv arbetsgivare och bidra till ett samhällsviktigt projekt samtidigt som du utvecklas inom AML/KYC? Då ska du läsa vidare! Här får du chans till ett spännande och samhällsnyttigt arbete inom ett viktigt projekt hos en av storbankerna. Ansök redan idag för att säkra din plats i urvalet,
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för kunds räkning en KYC/AML analytiker. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund. Uppdraget är inledningsvis under 4 månader med god chans till förlängning eller anställning direkt hos företaget.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till fanny.skott@pn.se
För detta uppdrag krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vi rekommenderar dig därför att beställa det redan vid ansökan via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du erbjuds
• En unik möjlighet att avancera inom AML/KYC
• En tjänst där du får arbeta nära seniora specialister och utvecklas tillsammans Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som analytiker är du en viktig resurs i bankens högt prioriterande arbete att motverka och förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Tjänsten innebär att upprätthålla fullgod kundkännedom i bankens kundbas.
Du kommer sitta i fina lokaler och tillhöra en enhet som präglas av gemenskap samt tydliga förväntningar. Tillsammans jobbar teamet mot uppsatta mål och fasta deadlines. I tjänsten förväntas du även ha ett tydligt fokus på uppgiften, en stor ansvarskänsla samt en fallenhet för att utföra arbetsuppgifterna med god kvalité och effektivitet.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag under kontorstider.
Vi söker dig som:
Har en relevant högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller annan likvärdig utbildning. Vidare har du en tidigare arbetslivserfarenhet av AML/KYC.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du besitter en analytisk förmåga, ett drivande arbetssätt och är flexibel som person. Vidare är du en positiv lagspelare som säkerställer en bra känsla inom teamet.
START: Omgående eller enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm
URVAL: sker löpande
KONTAKT: Fanny Skott
Detta är ett heltidsjobb.
EY Stockholm
Fanny Skott fanny.skott@pn.se
