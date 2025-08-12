Erfaren VVS-montör till Visby Rör & Bad

Visby Rör & Bad AB / VVS-jobb / Gotland
2025-08-12


Vi söker dig som är etablerad i yrket och trygg i såväl service som installation. Hos oss arbetar du ofta i kompletta badrumsrenoveringar (nyckelfärdiga badrum) - du ansvarar för VVS-momenten och samarbetar nära plattsättare, elektriker och snickare för att leverera ett färdigt resultat till kunden. En annan viktig del av arbetet är felsökning, service och installation av värmepumpar.

Publiceringsdatum
2025-08-12

Dina arbetsuppgifter
VVS i badrumsprojekt
Värmepumpar - felsökning, service & installation
Service och felsökning inom VVS
Installationer i kök/badrum
Värme & energi: värmesystem, golvvärme och varmvattenberedare
Egenkontroller och dokumentation enligt gällande branschregler

Vem är du?
Certifierad VVS-montör
Har 10 års erfarenhet som VVS-montör alternativt branscherfarenhet vi som arbetsgivare bedömer som likvärdig
Självgående och kunnig i arbete med värmepumpar och dess avancerade teknik
Har hög servicekänsla och är kommunikativ i dina kundmöten
Noggrann och lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta i projekt med flera yrkesgrupper

Vi erbjuder
En stabil vardag i ett lokalt bolag med starkt kedjestöd
Varierade uppdrag och korta beslutsvägar
Möjlighet till kompetensutveckling
Schysta villkor med kollektivavtal

Om företaget
Visby Rör & Bad AB ingår i Bad & Värmekedjan, en kedja med nästa 70 butiker och med över 500 VVS-hantverkare runt om i landet. Vi erbjuder konsumenter och företagskunder de välkända varumärkena inom bad & värme, gedigen VVS-kunskap och installation av allt vi säljer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: jobb@rorobad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-montör "ditt namn"".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Visby Rör & Bad AB (org.nr 556710-2610)
Hyvelgatan 11 (visa karta)
621 41  VISBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9455320

