Erfaren VVS-montör till Visby Rör & Bad
Visby Rör & Bad AB / VVS-jobb / Gotland
2025-08-12
Vi söker dig som är etablerad i yrket och trygg i såväl service som installation. Hos oss arbetar du ofta i kompletta badrumsrenoveringar (nyckelfärdiga badrum) - du ansvarar för VVS-momenten och samarbetar nära plattsättare, elektriker och snickare för att leverera ett färdigt resultat till kunden. En annan viktig del av arbetet är felsökning, service och installation av värmepumpar.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
VVS i badrumsprojekt
Värmepumpar - felsökning, service & installation
Service och felsökning inom VVS
Installationer i kök/badrum
Värme & energi: värmesystem, golvvärme och varmvattenberedare
Egenkontroller och dokumentation enligt gällande branschregler
Vem är du?
Certifierad VVS-montör
Har 10 års erfarenhet som VVS-montör alternativt branscherfarenhet vi som arbetsgivare bedömer som likvärdig
Självgående och kunnig i arbete med värmepumpar och dess avancerade teknik
Har hög servicekänsla och är kommunikativ i dina kundmöten
Noggrann och lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta i projekt med flera yrkesgrupper
Vi erbjuder
En stabil vardag i ett lokalt bolag med starkt kedjestöd
Varierade uppdrag och korta beslutsvägar
Möjlighet till kompetensutveckling
Schysta villkor med kollektivavtalOm företaget
Visby Rör & Bad AB ingår i Bad & Värmekedjan, en kedja med nästa 70 butiker och med över 500 VVS-hantverkare runt om i landet. Vi erbjuder konsumenter och företagskunder de välkända varumärkena inom bad & värme, gedigen VVS-kunskap och installation av allt vi säljer.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: jobb@rorobad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-montör "ditt namn"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Visby Rör & Bad AB
(org.nr 556710-2610)
Hyvelgatan 11 (visa karta
)
621 41 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9455320