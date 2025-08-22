Erfaren vaktmästare/Internservice till myndighet.
Poolia AB / Vaktmästarjobb / Stockholm Visa alla vaktmästarjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Nu söker vi för ett konsultuppdrag dig som har tidigare erfarenhet av att jobba som vaktmästare/internservice.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2025-10-01
• Längd: 2026-03-31, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia, men jobbar ute hos vår kund i Hägersten.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma:
• arbete med kontorsservice/internservice
• samla in och dela ut post samt packa upp material och försändelser
• hämta och ta emot varor samt paket
• bistå vid flytt och möblering
• iordningställande av lokaler och utrustning inför möten och konferenser
• ansvara för servicen av exempelvis kopieringsmaskiner
• sköta tryckning och utskick av masstrycksaker, samt lagerhållning av rapporter eller kursmaterial
• genomföra felsökningar rörande fastighet, rapportera och följa upp fel tillsammans med fastighetsägaren/fastighetsskötaren
• kontrollera inpassering och ta emot besökare
Vem är du?
För att vara aktuell för uppdraget, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som vaktmästare
• körkort klass B
• grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
• grundkunskaper i ärendesystem
• kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig, ja då söker du såklart tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74321". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se 076-014 88 27 Jobbnummer
9472426