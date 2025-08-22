Erfaren vaktmästare/Internservice till myndighet.

Poolia AB / Vaktmästarjobb / Stockholm
2025-08-22


Nu söker vi för ett konsultuppdrag dig som har tidigare erfarenhet av att jobba som vaktmästare/internservice.

• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2025-10-01
• Längd: 2026-03-31, eventuellt längre.

Du blir anställd av Poolia, men jobbar ute hos vår kund i Hägersten.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma:

• arbete med kontorsservice/internservice
• samla in och dela ut post samt packa upp material och försändelser
• hämta och ta emot varor samt paket
• bistå vid flytt och möblering
• iordningställande av lokaler och utrustning inför möten och konferenser
• ansvara för servicen av exempelvis kopieringsmaskiner
• sköta tryckning och utskick av masstrycksaker, samt lagerhållning av rapporter eller kursmaterial
• genomföra felsökningar rörande fastighet, rapportera och följa upp fel tillsammans med fastighetsägaren/fastighetsskötaren
• kontrollera inpassering och ta emot besökare

Vem är du?
För att vara aktuell för uppdraget, behöver du uppfylla nedan kriterier:

• minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som vaktmästare
• körkort klass B
• grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
• grundkunskaper i ärendesystem
• kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.

Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig, ja då söker du såklart tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Välkommen!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74321".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Jörgen Piontek
jorgen.piontek@poolia.se
076-014 88 27

Jobbnummer
9472426

