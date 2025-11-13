Erfaren UX-Designer till Göteborg Stads Parkering
2025-11-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Är du en glädjespridare och brinner för att leda designprocesser som gör livet lite enklare och staden lite bättre? På Göteborgs Stads Parkering söker vi nu dig som vill driva och forma UX-området med användarupplevelsen i centrum. Här får du använda din erfarenhet inom UX-design till att förbättra våra digitala tjänster och bidra till en mer tillgänglig stad. Vi är ett team som värdesätter samarbete, omtanke och utveckling och ser fram emot vår nya kollega!
Göteborgs Stads Parkering
På Göteborgs Stads Parkering är vi omkring 100 engagerade medarbetare som varje dag bidrar till att göra Göteborg mer tillgängligt, hållbart och lätt att leva i. Här blir du en del av en inkluderande arbetsplats där samarbete, teknikutveckling och engagemang står i centrum.
Just nu befinner vi oss på en spännande resa där kundinsikter, tjänsteutveckling och dataanalys utvecklar våra digitala erbjudanden. Vi arbetar allt mer UX-drivet där användarens behov får ta större plats i de tidiga faserna. Därför söker vi nu en erfaren UX Designer som vill ta ett tydligt ägarskap över vår UX-process och vara en viktig kugge i vår resa framåt! Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Som UX-Designer hos oss får du en nyckelroll i utvecklingen av våra digitala tjänster. Du ansvarar för att skapa användarcentrerade lösningar som möter både användarnas behov och verksamhetens mål. Du leder hela UX-processen från start till mål och arbetar i nära samarbete med våra produktägare, utvecklare och andra UX-designers i en agil kontext.
Här kombinerar du research, analys och prototyparbete för att skapa digitala tjänster som är intuitiva, enhetliga och funktionella. Rollen kräver ett helhetsperspektiv där du genom din erfarenhet kan omsätta insikter till konkreta koncept, flöden och lösningar. I rollen bidrar du också till att vidareutveckla UX-processer och metoder som skapar gemensam riktning och kvalitet i hela designkedjan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Driva UX-processen - från research av användarintervjuer till färdig designlösning för webb och app
* Ta fram flöden, wireframes och interaktiva prototyper i Figma som visualiserar användarupplevelsen och stödjer utvecklingsteamen
* Facilitera workshops och samskapande aktiviteter för att involvera kollegor i insiktsarbete och idéutveckling
* Samarbeta nära produktägare, designers, stakeholders samt utvecklare i agila team
* Planera och genomföra användartester och observationer för att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster
* Bidra till att utveckla arbetssätt, verktyg och metoder för UX inom organisationen https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/81294ff8-bd1f-475c-88e8-9f82fe7df1c5.jpg
Vem är du?
Vi söker dig som är en driven möjliggörare, prestigelös kollega och som har en tydlig UX-bakgrund. Du värderar laget före jaget och motiveras av att förbättra både användarupplevelser och arbetssätt. Genom din nyfikenhet och kommunikativa förmåga skapar du förståelse, samsyn och resultat.
Sammantaget visar det att du förstår hur en genomarbetad design skapar värde genom hela utvecklingsprocessen fram till färdig lösning.
Erfarenhetsmässigt söker vi dig som har:
* Minst 5 års erfarenhet av UX-design i agila miljöer med vana av att leda designprocesser för webb och app
* Förmåga att driva hela UX-processen - från research till färdig lösning
* Hands-on erfarenhet av att ta fram design och prototyper i Figma
* Stark samarbetsförmåga och erfarenhet av nära samarbete med produktägare
* Erfarenhet av agila metoder och van vid iterationer, sprintar och förstudier/kravarbete
* Erfarenhet av att ha jobbat med digital tillgänglighet enligt WCAG
* Relevant högskoleutbildning / akademisk examen
Du behärskar såväl svenska som engelska flytande i tal och skrift samt är svensk medborgare.
I den här rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi dig?
Hos Göteborgs Stads Parkering blir du en del av ett stabilt bolag med stark framtidstro och tydlig riktning. Vi befinner oss på en spännande resa där datainsikter och tjänsteutveckling driver utvecklingen av våra tjänster.
I den här rollen får du påverka hur vi arbetar med UX framåt - samt bidra till en tjänst som påverkar tusentals göteborgare varje dag. Du får en social och interaktiv vardag som inkluderar design, prototypande, analys och tjänsteutveckling i en varm, vänlig och stimulerade arbetsmiljö. Varmt välkommen att bli en av oss!
Låter detta intressant?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Jefferson Wells / Experis. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta vår ansvariga rekryterare Jenny Lilja på jenny.lilja@se.experis.com
.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Åvägen 17 i Gårda, Göteborg. Möjlighet till hybridarbete finns enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2025-12-17. Urval sker löpande, så vänta inte med att visa ditt intresse!
