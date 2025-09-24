Erfaren UX Writer till Svea Bank
2025-09-24
Vi söker nu en erfaren UX writer till vårt växande team. Den här rollen är perfekt för dig som gillar att designa med ord och tycker att användarupplevelse och research är essentiellt. Vill du vara med och påverka på hur miljontals användare upplever våra produkter? Då är den här rollen för dig!
Vad innebär rollen? Som UX writer hos oss kommer du att arbeta agilt och i tätt samarbete med andra UX designers, utvecklare och produktägare. Tillsammans med teamet hjälper du användaren framåt med tydliga och träffsäkra texter på både svenska och engelska. Genom att tänka strategiskt och innovativt kring varumärke kommer du att guida våra kunder genom Sveas produkter. Du är skicklig på att göra det svåra enkelt. Vi ser det som ett detektivarbete där nyfikenhet är ett vinnande koncept.
Du kommer att
ta fram och förbättra betallösningar för våra kunder och deras slutanvändare
skapa användarupplevelser där språket är en integrerad del av designen
förbereda och utföra användartester och research
tänka strategiskt och innovativt kring varumärke och guida våra kunder genom Sveas produkter tillsammans med andra UX writers.
Vem är du?
Du är nyfiken och öppen, med god förståelse för digital produktutveckling. Du trivs i ett team där inställningen är att feedback alltid leder till bättre resultat. Med analytiskt tänkande och kreativitet hittar du nya vägar att nå våra användare, och tvekar inte att dela med dig av både färdiga och ofärdiga idéer. För dig handlar UX writing om mer än bara text: det handlar om att förstå användarens resa och hur språket kan göra den smidigare. Du kommunicerar flytande på svenska och engelska, då båda språken är en del av ditt dagliga arbete.
Vi söker dig som;
har minst 3 års erfarenhet som UX writer eller i liknande roll
är van att jobba med IT i tvärfunktionella utvecklingsteam
har en god förståelse för designprinciper och interaktionsmönster.
Vi blir extra glada om du har
erfarenhet av arbete inom finanssektorn
kunskaper om verktyg som Phrase Strings eller Lokalise samt Figma
akademisk utbildning inom kommunikation, språkvetenskap eller liknande Bifoga portfolio med tidigare arbeten i din ansökan.
Om Svea Bank Svea är en finansiell koncern med över 2000 anställda och verksamhet i flertalet europeiska länder. Med mer än 40 års erfarenhet är vi stolta över att erbjuda innovativa och hållbara finansiella lösningar till våra kunder. Svea präglas av en familjär företagskultur där varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens och engagemang. Vår företagskultur betonar gemenskap, handlingskraft, och balans mellan arbete och privatliv. Välkommen att följa med oss på vår spännande resa!
Ansökan Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail. Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar att tillsätta tjänsten så snart som möjligt så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Rekryterare Fredrika Engelin på fredrika.engelin@svea.com
