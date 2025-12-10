Erfaren UX/Interaktionsdesigner för samhällsviktigt digitaliseringsuppdrag
Sway Sourcing Sweden AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2025-12-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Jönköping
, Haninge
, Skövde
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Vi söker en senior UX/Interaktionsdesigner som vill bidra till utvecklingen av moderna och samhällsnyttiga digitala tjänster. Du blir en viktig del i ett tvärdisciplinärt team med utvecklare, testare, UX och kravanalytiker.
Uppdraget innebär att arbeta med interaktionsdesign och kravanalys kopplat till flera e-tjänster, samt stötta i angränsande roller. Du bidrar till att skapa smarta, användarcentrerade och tillgängliga lösningar tillsammans med ett erfaret team.
Omfattning: 100% Plats: Jönköping, med möjlighet till distans 2 dagar/vecka (efter uppstart) Period: 26 jan 2026 - 30 jun 2026, med möjlighet till förlängning
Rollens uppgifter Delta i verksamhetsanalys för att förstå användarnas behov Ta fram gränssnittsbilder och prototyper i Figma Genomföra användartester för att säkerställa rätt lösning Säkerställa att gränssnitt byggs enligt designkomponentbibliotek Granska färdiga lösningar för kvalitet och användbarhet Bidra i agilt teamwork och dialog kring krav
Skallkrav Erfarenhet av interaktionsdesign Erfarenhet av Figma Erfarenhet av att skapa designkomponenter i designverktyg Erfarenhet av webbtillgänglighet Erfarenhet av användartester Erfarenhet av Material Design Flytande svenska i tal och skrift Möjlighet att arbeta på plats i Jönköping
Meriterande Erfarenhet av e-tjänster och "Mina sidor" Erfarenhet av frontendutveckling Erfarenhet av administrativt stöd inom offentlig sektor
Teknikmiljö du möter DevOps-inriktad utveckling med verktyg som IntelliJ, Maven, Jenkins, Git, SonarQube, Docker, Postgres SQL och Wildfly. Designarbete sker i Figma och krav dokumenteras i Confluence.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Jenny Halilovic jenny@swaysourcing.com 0795855599 Jobbnummer
9637796